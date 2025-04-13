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稱要炸彈攻擊科齊拉音樂節 一男被捕

記者啟鉻／河濱即時報導
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當地警方公布拘捕炸彈威脅嫌犯。（棕櫚泉警方提供）
當地警方公布拘捕炸彈威脅嫌犯。（棕櫚泉警方提供）

一名來自聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的40歲男子，涉嫌對科齊拉音樂節（Coachella Music Festival）發動炸彈威脅，最近被警方逮捕。

據內陸帝國媒體The Press-Enterprise報導，南加內陸河濱縣教堂市警局（Cathedral City Police Department）表示，12日上午10時40分左右，警方接獲報案，一名可疑男出現在教堂市東棕櫚峽谷大道的阿瓜卡林特賭場（Agua Caliente Casino）。賭場安保人員指出，該男子駕駛特斯拉（Tesla），聲稱將對科齊拉音樂節發動炸彈攻擊。

警方通過追查車輛資訊，確認該男為聖塔蒙尼卡居民達維什（Davis Darvish）。這一威脅訊息被通報給音樂節主辦單位與地方執法部門，相關人員立即展開應對措施。

當日中午，棕櫚泉警方在當地發現並拘留嫌犯達維什。經對嫌犯車輛進行全面搜查，並未發現武器、炸藥或製造炸彈的材料。

達維什被收押於印地歐市（Indio）的約翰伯努瓦拘留中心（John Benoit Detention Center），保釋金為100萬美元。

警方呼籲，若有與本案相關資訊，請聯絡教堂市警局警佐奧斯本（Sgt. Rick Osborne），電話760-202-2448，或電郵[email protected]。也可撥打警局總機760-770-0300，或電郵至[email protected]提供案件線索。

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