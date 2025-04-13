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洛市前警員酒駕 撞死一家三口 最高判無期

洛杉磯訊
達維拉夫婦與19歲兒子奧斯卡生前合影，一家三口於2017年酒駕車禍中罹難。（abc7電視台）
達維拉夫婦與19歲兒子奧斯卡生前合影，一家三口於2017年酒駕車禍中罹難。（abc7電視台）

洛杉磯前警員韋度茲柯（Edgar Verduzco）2017年酒後駕車肇禍，釀成一家三口死亡。他11日在法院認罪，認罪內容包括：三項謀殺罪、一項酒駕致人受傷罪，以及一項血液酒精濃度超標駕駛致傷罪。檢方表示，韋度茲柯恐將面臨三項15年至無期徒刑，刑期同步執行，另因酒駕造成他人受傷，將再加判三年徒刑，亦為並行執行。

該案發生於2017年9月26日，當時韋度茲柯為洛市警局在職警員，事發時正值休假。他酒後高速行駛於605號公路，撞上前方兩輛汽車，其中一車撞上中央分隔島後起火，以致達維拉一家三口不幸喪生。另輛車上則有一名女性駕駛及其嬰兒，兩人僅受輕傷。罹難的三名死者分別為馬里貝爾（Maribel Davila）、馬里歐（Mario Davila）及其19歲兒子奧斯卡（Oscar Davila），奧斯卡為河濱加州大學（UCR）學生。三人過世後，遺下四名子女兄弟姊妹。

據認罪協議，居住於聖塔安那（Santa Ana）、現年34歲的韋度茲柯承認三項謀殺罪、一項酒駕致人受傷罪及一項血液酒精濃度超標駕駛致傷罪。法院預定於7月11日，在洛市福爾茨刑事司法中心（Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center）第120法庭進行量刑宣判。根據量刑協議，三項謀殺罪各判15年至無期徒刑，刑期同步執行；另加三年徒刑，同樣為並行服刑。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）指出，韋度茲柯身為執法人員，案發時明知酒駕風險仍選擇無視他人安危，最終釀成悲劇，應予嚴懲。

奧斯卡 洛杉磯 加州大學

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