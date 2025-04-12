洛杉磯港中國進口5月起大降 中貨價格或飆漲兩倍以上

隨著川普對中國加徵關稅至145%，航運業者預估從中國進口貨運量將大幅減少。（取材自FOX 11）

Spectrum news報導，隨著川普 （Donald Trump）政府對中國調漲關稅 達145%，太平洋兩岸航運業者預估自5月起，從中國進口美國的商品數量將大幅減少。洛杉磯港 （Port of Los Angeles）執行主任賽羅卡（Gene Seroka）11日在每月貨運量簡報會上說︰「40%進口量來自中國的洛杉磯港，從7月底到年底的貨運量預計將至少減少10%，這些關稅影響將無法避免地波及我們所有人。」

這些來自中國進口的商品，從服裝、電子產品到電動車電池及其他製造材料，通過洛杉磯港進入美國，再分銷至全美各地。賽羅卡說，任何按照現行關稅稅率從中國進口的商品，美國消費者支付的價格都將超過目前兩倍。「安全帶繫好吧！」他說，「我們將面臨非常顛簸的局勢。」

川普本月2日宣布全面對等關稅計畫，對所有美國進口商品徵收10%基礎關稅，對主要貿易夥伴徵收更高稅率。中國在2月已被徵收20%關稅，當時又被追加34%，爾後中國以34%報復性關稅回擊美國進口商品後，川普再度向該國追加50%關稅。川普9日將大部分國家暫緩徵收對等關稅90天，卻將中國關稅提升至125%，中國再次反擊，美國又採取相同舉措。截至11日，中國進口總關稅達145%。

由於各公司趕在川普關稅生效前緊急交貨，洛杉磯港第一季度運輸量成為該港口117年史上第三繁忙季度，4月份出貨量仍「令人鼓舞」，因進口商繼續將可能是關稅生效前最後的額外庫存送抵美國。至5月，由於本季度進口商和零售商紛紛囤積春夏時裝和返校用品等特色商品，貨量通常會增加，但整體貨運量會開始趨緩。

世界航運理事會（World Shipping Council）主席克拉梅克（Joe Kramek）在港口簡報會上表示，當關稅達125%至145%時，實際上會使貿易停滯。該理事會是一全球性貿易協會，代表90%航運業者。「目前我們面臨兩件交易市場厭惡的情況：不確定性與不可預測性。」他說，「特別是在跨太平洋貿易上，貿易量將減少。」

賽羅卡說，他一直在與因關稅而停止從中國出口的亞洲航運業者溝通，至目前為止，已有12艘船取消原訂5月抵達洛杉磯港的行程。他說，2018年川普對價值500億美元的中國商品徵收關稅時，洛杉磯港也歷經與目前類似的情況，即關稅生效前貨運量大幅增加，隨後下降16%。今年，他預計貨運量至少下降1成，也可能更多。他補充，川普的貿易政策仍在變化，「我們不確定，因政策尚不明朗。」