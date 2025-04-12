我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

川普爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王

洛杉磯港中國進口5月起大降 中貨價格或飆漲兩倍以上

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著川普對中國加徵關稅至145%，航運業者預估從中國進口貨運量將大幅減少。（取材自FOX 11）
隨著川普對中國加徵關稅至145%，航運業者預估從中國進口貨運量將大幅減少。（取材自FOX 11）

Spectrum news報導，隨著川普（Donald Trump）政府對中國調漲關稅達145%，太平洋兩岸航運業者預估自5月起，從中國進口美國的商品數量將大幅減少。洛杉磯港（Port of Los Angeles）執行主任賽羅卡（Gene Seroka）11日在每月貨運量簡報會上說︰「40%進口量來自中國的洛杉磯港，從7月底到年底的貨運量預計將至少減少10%，這些關稅影響將無法避免地波及我們所有人。」

這些來自中國進口的商品，從服裝、電子產品到電動車電池及其他製造材料，通過洛杉磯港進入美國，再分銷至全美各地。賽羅卡說，任何按照現行關稅稅率從中國進口的商品，美國消費者支付的價格都將超過目前兩倍。「安全帶繫好吧！」他說，「我們將面臨非常顛簸的局勢。」

川普本月2日宣布全面對等關稅計畫，對所有美國進口商品徵收10%基礎關稅，對主要貿易夥伴徵收更高稅率。中國在2月已被徵收20%關稅，當時又被追加34%，爾後中國以34%報復性關稅回擊美國進口商品後，川普再度向該國追加50%關稅。川普9日將大部分國家暫緩徵收對等關稅90天，卻將中國關稅提升至125%，中國再次反擊，美國又採取相同舉措。截至11日，中國進口總關稅達145%。

由於各公司趕在川普關稅生效前緊急交貨，洛杉磯港第一季度運輸量成為該港口117年史上第三繁忙季度，4月份出貨量仍「令人鼓舞」，因進口商繼續將可能是關稅生效前最後的額外庫存送抵美國。至5月，由於本季度進口商和零售商紛紛囤積春夏時裝和返校用品等特色商品，貨量通常會增加，但整體貨運量會開始趨緩。

世界航運理事會（World Shipping Council）主席克拉梅克（Joe Kramek）在港口簡報會上表示，當關稅達125%至145%時，實際上會使貿易停滯。該理事會是一全球性貿易協會，代表90%航運業者。「目前我們面臨兩件交易市場厭惡的情況：不確定性與不可預測性。」他說，「特別是在跨太平洋貿易上，貿易量將減少。」

賽羅卡說，他一直在與因關稅而停止從中國出口的亞洲航運業者溝通，至目前為止，已有12艘船取消原訂5月抵達洛杉磯港的行程。他說，2018年川普對價值500億美元的中國商品徵收關稅時，洛杉磯港也歷經與目前類似的情況，即關稅生效前貨運量大幅增加，隨後下降16%。今年，他預計貨運量至少下降1成，也可能更多。他補充，川普的貿易政策仍在變化，「我們不確定，因政策尚不明朗。」

關稅 洛杉磯港 川普

上一則

南加公園口角釀槍戰 小男童無辜中彈

延伸閱讀

經濟快崩潰 川普卻爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王

經濟快崩潰 川普卻爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
分析：川普關稅戰頂到超限 美中角力第2章 就是美債攻防

分析：川普關稅戰頂到超限 美中角力第2章 就是美債攻防
川普「放狗咬人」利器 盧默是黑馬或免洗筷？

川普「放狗咬人」利器 盧默是黑馬或免洗筷？
川普稱可能豁免「10%關稅」 這稅率已經逼近下限

川普稱可能豁免「10%關稅」 這稅率已經逼近下限
川普槓中國 準備深海採礦 補足鎳、鈷、稀土等重要儲備

川普槓中國 準備深海採礦 補足鎳、鈷、稀土等重要儲備

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
房客驅逐後，檢視屋況，發現牆面經多處塗鴉塗抹，重整成本由屋主全數負擔。（圖／黃夙君提供）

職業租霸遊走法律邊緣行騙 屋主訴諸法律驅逐

2025-04-07 02:20
聖地牙哥消防局在與波威消防局的合作下，從兩市交界處的一個下水道中，救出一名失蹤多日的女性。（ABC 10）

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

2025-04-08 14:45

超人氣

更多 >
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
美中關稅熱戰 紐時：川普有一大壓力 而習近平沒有

美中關稅熱戰 紐時：川普有一大壓力 而習近平沒有
「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？