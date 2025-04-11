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Coachella音樂節被指「災難現場」 入場排隊超12小時

記者啟鉻／河濱即時報導
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科齊拉音樂節露營排隊超12小時，被喻為災難現場。（KTLA截圖）
科齊拉音樂節露營排隊超12小時，被喻為災難現場。（KTLA截圖）

據KTLA電視台消息，2025年科齊拉音樂節（Coachella Music Festival）尚未開唱，露營區入場混亂情況就已點燃網路。大批前往音樂節現場的露營者表示，他們在烈日下排隊超過8至12小時，仍無法進入營區，不少人痛批主辦單位未妥善安排人力與後勤，整體流程如「災難現場」。

多位參與者在社群媒體上發文，批評排隊時間過長且缺乏基本設施。網路名為Edgar Osornio的用戶表示，「為了科齊拉音樂節露營排隊整整八個小時，結果還遠遠沒排到，這根本不能接受。你們收那麼多錢，連基本的後勤安排都搞不好？真是個笑話。」

還有觀眾表示，部分露營者甚至已等待超過12小時，仍未進入露營區。

一位名叫Robert的參加者在電子郵件中寫道，「沒有食物、沒有水、沒有廁所。現場工作人員嚴重不足，幾乎沒有任何管理，參加音樂節的人都非常不滿。」

另一位社交媒體用戶@MysteryAdExec則將現場比喻為惡名昭彰的「Fyre音樂節第二彈」，「說真的，科齊拉音樂節露營區的入場排隊情況非常荒謬。簡直像是Fyre音樂節第二彈。目前還在排隊，已經排了四個小時了 !」

面對交通與秩序混亂，科齊拉谷（Coachella Valley）地方當局表示，已動員所有相關機構協助疏導車潮，不僅限於會場周邊，甚至擴及整個區域。

報導稱，根據以往經驗，露營者進入營區的平均等待時間約為兩小時，然而今年的異常情況尚未有明確解釋，主辦單位目前也未對外發布詳細說明。

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