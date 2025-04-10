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會計師建議電子轉帳報稅有折扣 客戶覺得怪怪救了自己

洛杉磯訊
會計師提醒，小心報稅季盜用會計師電郵的詐騙。（ChatGPT生成）
會計師提醒，小心報稅季盜用會計師電郵的詐騙。（ChatGPT生成）

報稅季來臨，相關詐騙案重出江湖。北美華人會計師協會理事長張青指出，不法分子近期升級詐騙手法，駭入會計師電子郵件帳戶，冒用會計師名義，向納稅人發訊息，誘導民眾以電子轉帳方式繳稅，並稱可獲「一成稅金折扣」。此類詐騙外觀專業、手法高明，對社區民眾構成實質威脅。

張青表示，近期接獲多起通報，顯示駭客有計畫入侵執業會計師的電郵，並鎖定其客戶發送偽造訊息。其中一名在加州執業的會計師成為受害者，帳號「在一秒鐘內」遭駭，駭客冒名向多位客戶發送內容詳盡的詐騙郵件，謊稱若以ACH或Wire方式付款，即可享「預繳稅款一成折扣」，並附上虛假帳戶資訊與匯款指引，誘使民眾將大筆資金轉入不明帳戶。

張青指出，事發時正值報稅高峰，包括預繳稅款及延期申請的截止日將至，許多納稅人急於完成繳稅流程，部分金額高達數十萬，甚至上百萬美元，詐騙風險升高。駭客冒用會計師名義聯繫客戶，宣稱可「提前繳稅享折扣」或獲得「誠信減免」（reduction discount），進而誘導對方轉帳。所幸有一名客戶對郵件內容存疑，主動致電確認，最終未遭詐騙。張青感慨，有位客戶差點匯款，若非再三查證，後果恐不堪設想。

張青強調，詐騙者趁報稅季行騙，利用納稅人處理繁雜財務事務的緊張情緒，施加心理壓力。尤其是企業或高資產族群，繳稅金額動輒數十萬美元，若誤信詐騙訊息，將面臨巨額損失，且追回難度極高。目前已有銀行通報，有銀行員工警覺事情蹊蹺，成功阻止類似詐騙匯款。此類利用會計師專業身分進行的釣魚詐騙，對納稅人而言極具威脅，亟需社會各界提高警覺。

為協助民眾防範詐騙，張青提出五項建議。首先，應警惕任何聲稱「提前繳稅可享折扣」訊息。依據國稅局（IRS）規定，稅務繳納並無折扣制度，相關說法幾乎可確定為詐騙。

其次，若收到要求自行匯款的電子郵件，應立即以電話方式與會計師本人確認，不可僅依郵件內容辦理，以防受騙。

第三，不應點擊不明連結或開啟來源不詳附件，以防被植入惡意軟體或造成個資外洩。

第四，應使用雙重驗證機制，強化電郵帳戶保護，即便密碼外洩，也能增加安全層級。同時，民眾應養成定期更換密碼習慣，並設定包含大小寫字母、數字及特殊符號的強密碼，有效降低帳戶遭駭風險。

第五，國稅局近期多次透過官方網站提醒納稅人，務必提防各類釣魚詐騙（phishing scams）。如有任何疑慮，應直接訪問IRS官網（https://www.irs.gov）查詢正確的稅務操作流程，或透過該平台安全繳納稅款，確保交易安全無虞。

張青最後呼籲，報稅季期間財務操作頻繁，民眾進行每一筆匯款前，應多核實收款資訊與對象身分。「金額動輒數十萬美元，一旦誤信詐騙訊息，後果不堪設想。民眾務必提高警覺，防範於未然。」

詐騙集團盜用會計師電郵帳號，假冒其名義向客戶發送虛假繳稅通知，誘導民眾轉帳。（張...
詐騙集團盜用會計師電郵帳號，假冒其名義向客戶發送虛假繳稅通知，誘導民眾轉帳。（張青提供）
詐騙集團冒用會計師身分，假借查核匯款進度為由發送電郵，其真實目的在誘使客戶轉帳至...
詐騙集團冒用會計師身分，假借查核匯款進度為由發送電郵，其真實目的在誘使客戶轉帳至詐騙帳戶。（張青提供）
受害會計師事發後第一時間發函告知客戶帳號遭駭，並呼籲暫停一切透過電郵進行的財務操...
受害會計師事發後第一時間發函告知客戶帳號遭駭，並呼籲暫停一切透過電郵進行的財務操作。（張青提供）

報稅 駭客 釣魚

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