洛杉磯災後重建慈善音樂會 失去家園華裔消防員現身

在野火救援中失去家園的華人消防工程師余建宏（右）一家人也出席活動。（記者張宏／攝影）

「伸援手，獻關懷」洛杉磯 災後重建慈善音樂會6日在天普市舉辦，活動邀請各界音樂家同台獻藝，讓大家享受音樂盛宴，同時為野火受災民眾捐款。在野火救援中失去家園的華人 消防工程師余建宏（Chien Yu）一家也出席活動，他們目前住在朋友家後院的加蓋屋，重建家園還需要很長一段時間。

洛杉磯華藝合唱團團長李惠瓊是這次活動主辦者，她表示，災後重建慈善音樂會由洛杉磯中國音樂家協會發起，得到美華聯、高校聯盟、高校聯盟教育基金會、美國癌症協會、博雅基金會等十多個基金會與企業支持。十多名藝術家積極響應，為南加 民眾帶來一場高質量音樂產出。希望通過音樂的力量，傳遞關懷，療愈傷痕，喚起社會關注，並募集善款，直接幫助受災的音樂家、消防人員和受災音樂學校的心靈重建。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席並致詞，她表示，余建宏的經歷令人敬佩，他失去家園，但是他挽救更多的房屋，保護更多人的家園。很高興李惠瓊和眾多華人社團為余建宏一家和其他災民募款，希望能幫助他們重建家園。

余建宏來自台灣，他擔任消防員已有七年，在野火發生時他在與妻子和兩個孩子撤離後，立即投入與伊頓野火撲救中。不幸的是，他在位於艾塔迪那（Altadena）山北面的家也被燒毀。他的妻子Kim表示，因為雙方父母都在聖蓋博谷附近，所以只能就近找地方住。他們現在住在朋友家的後院加蓋屋。重建房屋還需要很長的一段時間，感謝慈善音樂會為災民募款。

同時在籌資網站GoFundMe上，Garrett Madrigal代表余建宏一家人組織籌款活動，截至目前籌集資金已超過25萬美元。

南加高校聯盟會長劉國雲表示，雖然野火已撲滅，但火災傷害還沒有結束，很高興這麼多音樂家和各界名流聚集一堂紛紛獻出愛心。高校聯盟一向社區服務不落人後，希望通過其努力能讓災民感受到愛心和支持。