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洛杉磯災後重建慈善音樂會 失去家園華裔消防員現身

記者張宏/天普即時報導
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在野火救援中失去家園的華人消防工程師余建宏（右）一家人也出席活動。（記者張宏／攝影）
在野火救援中失去家園的華人消防工程師余建宏（右）一家人也出席活動。（記者張宏／攝影）

「伸援手，獻關懷」洛杉磯災後重建慈善音樂會6日在天普市舉辦，活動邀請各界音樂家同台獻藝，讓大家享受音樂盛宴，同時為野火受災民眾捐款。在野火救援中失去家園的華人消防工程師余建宏（Chien Yu）一家也出席活動，他們目前住在朋友家後院的加蓋屋，重建家園還需要很長一段時間。

洛杉磯華藝合唱團團長李惠瓊是這次活動主辦者，她表示，災後重建慈善音樂會由洛杉磯中國音樂家協會發起，得到美華聯、高校聯盟、高校聯盟教育基金會、美國癌症協會、博雅基金會等十多個基金會與企業支持。十多名藝術家積極響應，為南加民眾帶來一場高質量音樂產出。希望通過音樂的力量，傳遞關懷，療愈傷痕，喚起社會關注，並募集善款，直接幫助受災的音樂家、消防人員和受災音樂學校的心靈重建。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席並致詞，她表示，余建宏的經歷令人敬佩，他失去家園，但是他挽救更多的房屋，保護更多人的家園。很高興李惠瓊和眾多華人社團為余建宏一家和其他災民募款，希望能幫助他們重建家園。

余建宏來自台灣，他擔任消防員已有七年，在野火發生時他在與妻子和兩個孩子撤離後，立即投入與伊頓野火撲救中。不幸的是，他在位於艾塔迪那（Altadena）山北面的家也被燒毀。他的妻子Kim表示，因為雙方父母都在聖蓋博谷附近，所以只能就近找地方住。他們現在住在朋友家的後院加蓋屋。重建房屋還需要很長的一段時間，感謝慈善音樂會為災民募款。

同時在籌資網站GoFundMe上，Garrett Madrigal代表余建宏一家人組織籌款活動，截至目前籌集資金已超過25萬美元。

南加高校聯盟會長劉國雲表示，雖然野火已撲滅，但火災傷害還沒有結束，很高興這麼多音樂家和各界名流聚集一堂紛紛獻出愛心。高校聯盟一向社區服務不落人後，希望通過其努力能讓災民感受到愛心和支持。

華藝合唱團和天邊合唱團分別演繹經典名曲，同時音樂會還聚集王宗賢（葛萊美獲獎者）、韓華奇、李振濤、侯嘉和劉玉等十多名音樂家，亞裔名人堂（Asian Hall Of Fame）CEO謝明錦（Maki Hsieh）現場演唱著名歌劇選段，其優美的歌聲把現場氣氛推向高潮。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，左）為洛杉磯華藝合唱團團長李惠瓊頒發感謝狀。...
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，左）為洛杉磯華藝合唱團團長李惠瓊頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
「伸援手，獻關懷」洛杉磯災後重建慈善音樂會6日在天普市舉辦，圖為主辦方和來賓合影...
「伸援手，獻關懷」洛杉磯災後重建慈善音樂會6日在天普市舉辦，圖為主辦方和來賓合影。（記者張宏／攝影）
亞裔名人堂（Asian Hall Of Fame）CEO謝明錦（Maki Hsi...
亞裔名人堂（Asian Hall Of Fame）CEO謝明錦（Maki Hsieh，右）現場演唱著名歌劇選段。（記者張宏／攝影）
李惠瓊介紹為這次音樂會做出貢獻的義工骨幹。（記者張宏／攝影）
李惠瓊介紹為這次音樂會做出貢獻的義工骨幹。（記者張宏／攝影）
安東諾維奇（左二左三）夫婦也到場支持。（記者張宏／攝影）
安東諾維奇（左二左三）夫婦也到場支持。（記者張宏／攝影）
葛萊美獎音樂家王宗賢（左一）和李惠瓊（左二）等人合影。（記者張宏／攝影）
葛萊美獎音樂家王宗賢（左一）和李惠瓊（左二）等人合影。（記者張宏／攝影）
華藝合唱團和天邊合唱團分別演繹經典名曲。（記者張宏／攝影）
華藝合唱團和天邊合唱團分別演繹經典名曲。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 南加 華人

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