我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

川普關稅數學少算一項美國重要出口：服務業

南加店員阻盜竊 遭賊開槍爆頭、駕車碾壓

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Giant Discount發生搶劫案，店員被搶匪殺害。（NBC4）
Giant Discount發生搶劫案，店員被搶匪殺害。（NBC4）

艾爾蒙地市9日發生入店偷盜受阻槍擊案，店員被子彈擊中頭部，歹徒還駕車碾過受害人身體，導致其當場死亡。

南艾爾蒙地市警局表示，案件發生在9日下午12時20分左右，地點在南艾爾蒙地杜爾菲大道（Durfee Ave）2000號街區的一家商店停車場。

受害者的哥哥John Yaghoubi表示，弟弟當時正在家族商店Giant Discount工作，突然一群人闖入，搶走商品並逃跑。弟弟試圖阻止搶匪並追趕出去，沒想到對方攜帶槍枝並朝弟弟頭部開槍，搶匪隨後還開汽車碾過已倒在地上的弟弟。

知情人表示，受害者是60歲的Kourosh Yaghoubi，一群人闖入商店並偷走一盒一次性口罩，受害人追出去阻止時受致命攻擊，當時受害人手無寸鐵。

John Yaghoubi說，他四年前失去哥哥，媽媽已經94歲，至今還在為失去大兒子傷心，現在他又失去弟弟，不知道怎麼向母親說。

洛杉磯縣警局警探9日在凶案現場工作到深夜，目前案情仍在進一步調查當中。知情者請撥打323-890-5500聯繫洛縣警局凶案組，或透過800-222-8477或lacrimestoppers.org匿名舉報。

洛杉磯縣警局警探9日在凶案現場工作。（NBC4）
洛杉磯縣警局警探9日在凶案現場工作。（NBC4）

艾爾蒙地 洛縣 洛杉磯

上一則

洛城獅子會 撿垃圾環保與親子健身聯誼

下一則

洛城擬調漲垃圾費 幅度達54% 影響百萬住戶

延伸閱讀

桑尼維爾特斯拉充電站 電纜線遭竊

桑尼維爾特斯拉充電站 電纜線遭竊
草率槍擊揮刀自閉症男 愛達荷警方惹憤怒 被批未使用非致命武器

草率槍擊揮刀自閉症男 愛達荷警方惹憤怒 被批未使用非致命武器
遇入室盜竊 9歲女孩助警3分鐘捉賊

遇入室盜竊 9歲女孩助警3分鐘捉賊
亞洲航班失竊率高 馬泰印越最多

亞洲航班失竊率高 馬泰印越最多
避免機上盜竊 貴重物品隨身帶

避免機上盜竊 貴重物品隨身帶
NBA╱灰熊球星莫蘭特又比「開槍」手勢 NBA罰7.5萬元

NBA╱灰熊球星莫蘭特又比「開槍」手勢 NBA罰7.5萬元

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57

超人氣

更多 >
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因
劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他

劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他