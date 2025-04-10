洛城獅子會 撿垃圾環保與親子健身聯誼

來自洛杉磯各地的獅子會成員和青少年，聚集在這裡撿垃圾。（記者張宏／攝影）

由洛杉磯 61個當地獅子會組成的獅子會MD4-L2區，日前在鑽石吧 公園舉辦撿垃圾環保和親子 健身聯誼活動，吸引200多名獅友參與。

鑽石吧的Sycamore Canyon公園，日前出現一群身穿黃色馬甲的男女老幼，他們是來自洛杉磯各地的獅子會成員和青少年，他們撿垃圾、做運動操、跳舞、聯誼及為成員慶祝生日。200多人在綠樹溪水的自然裡享受歡樂氣氛，主辦方還帶來各式美食和糕點。林慧懿是Zone Chair區域總監，她雖然本人未到現場，卻親自製作一百多個豬腳美食給大家品嚐。

MD4-L2總監莫凱勝（Kaiser Mo）帶領義工身穿黃馬甲，手持垃圾袋，邊走邊仔細搜尋沿途垃圾。莫凱勝表示，每年4月22日是世界地球日，是為世界環境保護而設立的節日。

D4-L2Foothill專區第二副總監黃玲玲（Jany Huang）表示，環境保護人人有責，每年獅子會都會團結在一起舉辦環保活動，通過撿垃圾和在自然環境中健身，來表達對自然的熱愛。活動中大家可自行拍照，這些照片都可參加MD4環境保護攝影展。

Zone C主席Mary Wen表示，今年是他們第二屆保護自然親子活動，獅子是團聚動物，希望借助親子活動，讓父母家庭小孩和獅子會建立連接。全家人共同為環保、健康和美好自然努力。

活動由莫凱勝、黃玲玲（Jany Huang）、Mary Wen、LA Elite會長Millie Chen等發起，並由聖蓋博專區主席Johnny Chang和Foothill專區主席Iris Ho及哈岡專區獅子會副會長童國隆等執行。

洛杉磯Elite獅子會、洛杉磯Royal獅子會、HH East Valley Lions Club、San Gabriel Taiwanese Lions Club和LA Grace Lions Club等獅子會都有參與，還邀請24Hours健身房首席有氧舞蹈老師Faye帶領全體健身，只見青山綠水中黃色身影舞動，展示健康活力。