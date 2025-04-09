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洛縣男多次在警局外放置可疑包裹 被控5重罪

記者啟鉻／波莫那即時報導
洛縣警局爆炸物處理小組被召來處理可疑包裹。（取材自FOX）
洛縣警局爆炸物處理小組被召來處理可疑包裹。（取材自FOX）

南加洛杉磯縣波莫那市（Pomona）一名64歲男子，日前涉嫌多次將包裹用膠帶捆綁後，放置在波莫那市警局大門或附近，每次都引發警方高度緊張，洛縣警局爆炸物處理小組被召來處理，排爆期間還封鎖附近道路。該男被控五項重罪。

波莫那市警局消息，這些可疑包裹分別出現在3月12日、15日、17日、26日。警方4月4日收到匿名舉報，稱嫌犯打算將包裹放在波莫那市警局附近，警方隨後在嫌犯準備放包裹時，將他拘捕。警方其實在收到線報前，已確定嫌犯身分，包裹內物品的具體內容，尚未公開。

嫌犯在警方訊問時表示，他被告知將包裹放到這些地點，但並未透露是誰要求他這麼做。

嫌犯4月8日在波莫那洛縣高等法院過堂，被告律師對其精神能力提出質疑。根據法庭記錄，此舉導致這起案件刑事程序暫停，將於4月22日對嫌犯精神能力舉行聽證會。

根據法院紀錄，嫌犯無犯罪前科。除這次逮捕外，洛縣警局記錄中未顯示該男子有其它逮捕紀錄。截至4月9日，嫌犯仍被無保釋拘押在洛杉磯男子中央監獄。

警方呼籲有案件相關線索的人與警方聯繫，電話909-622-1241。匿名舉報者可致電1-800-222-8477，或訪問lacrimestoppers.org

洛縣 洛杉磯 南加

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