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南加九旬婦乘救護車 遇事故身亡

記者啟鉻／河濱即時報導
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圖為AMR急救車示意圖。（河濱消防局提供）
圖為AMR急救車示意圖。（河濱消防局提供）

美國醫療應急公司（American Medical Response, AMR）8日證實，一輛救護車日前在內陸帝國馬修斯湖（Lake Mathews）附近發生事故，導致車上90歲女性病患身亡，另有兩名隨車醫護受傷。

事故發生在5日上午6時45分左右，地點位El Sobrante Road靠近Willow Drive一帶。加州公路巡警（CHP）表示，該輛救護車在行駛途中突然失控，撞上路旁一棵樹，由於車速較快，導致車輛嚴重毀損，無其它車輛涉入。事故原因仍在調查中。

根據河濱縣法醫資料，九旬死者為派里斯市（Perris）居民波芮塔（Grace Porretta），於事故發生當日上午8時20分宣告死亡。法醫尚未公布正式死因。

河濱縣消防局發言人伍德（Jasmine Wood）指出，波芮塔在事故中情況危急，但無法確認她的傷勢是否來自車禍，或原本就需要就醫的病情。

AMR在聲明中表示，可以確認，涉事醫護已接受治療並從醫院出院。AMR正對此事進行全面檢討，目前最重要的是關注團隊的健康與安全，並全力支援所有受影響人員。AMR始終將員工、病患與服務社區的安全與照護放在最高優先順序。AMR並未提供死者的醫療細節。

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