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遇入室盜竊 9歲女孩這麼做 助警3分鐘捉賊

橙縣訊
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西敏市警局警員和女孩合影。（西敏市警局）
西敏市警局警員和女孩合影。（西敏市警局）

橙縣西敏市警局（The Westminster Police Department）7日消息，一名年僅9歲女孩，遇到入室竊盜時展現冷靜應對能力，立即撥打911報警，成功協助警方在三分鐘內到達現場並逮捕嫌犯。她的英勇行為獲警方高度肯定，被譽為「真正的小英雄」。

警方同時公開這通驚心動魄的報案錄音。事件發生於3日下午5時53分，該女孩當時在樓上，發現一名陌生男子試圖從窗戶闖入。她使用手機撥打911，向接線員Kristen Kannard通報情況。

「有人正在闖進我家。」女孩在通話中冷靜的說。當竊賊將窗戶打破時，女孩接著說，「他把窗戶打破了。」隨後電話中傳出敲門聲，女孩補充，「他們在敲門。」她清楚說明自己的位置在樓上，家人在樓下，並觀察到竊賊為一名約30多歲的男子。

當接線員詢問是否能與她的父母對話時，女孩回答：「不行，我真的很害怕。我聽到他上樓的聲音，我不知道發生什麼事。」她進一步補充，「我聽到他在踹門。」

隨著通話進行，背景逐漸出現家人聲音，女孩大聲告訴他們：「我已經打電話報警了！我把門鎖上了！」接線員則持續安撫並回應，「我們的警員馬上就到，好嗎，親愛的？」女孩則簡短回答，「好。」隨後結束通話。

根據警方說法，34歲嫌犯Jorge Mendoza Diaz打破窗戶闖入屋內時，女孩的父親正在廚房。父親立即使用胡椒噴霧反擊，成功將嫌犯驅離。Diaz隨後翻牆逃入鄰近住家後院藏匿，警方迅速封鎖周邊區域，發現並逮捕嫌犯，全程未造成其他傷害或衝突。

西敏市警局表示，女孩的冷靜與果斷，是警方能迅速到場並成功逮捕嫌犯的關鍵。「我們為這位9歲女孩的英勇感到驕傲。她在壓力下仍保持清醒頭腦，展現過人判斷力與勇氣」。

警方補充，目前Diaz因涉嫌入室竊盜及非法闖入已遭逮捕，案件仍在調查中。警方強調，此為單一事件，對社區公共安全無持續性威脅。

西敏市警局局長Lenyi表示：「非常慶幸這位女孩與其父親即時且機智的應對，成功阻止情況惡化。女孩的表現令人欽佩，我誠摯邀請她長大後加入西敏市警局，成為我們的一員，不論是警員或通訊員。」

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