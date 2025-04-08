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南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

聖地牙哥訊
聖地牙哥消防局在與波威消防局的合作下，從兩市交界處的一個下水道中，救出一名失蹤多日的女性。（ABC 10）
聖地牙哥消防局在與波威消防局的合作下，從兩市交界處的一個下水道中，救出一名失蹤多日的女性。（ABC 10）

聖地牙哥市警局7日表示，當天下午在兩市交界處的一個下水道中，成功救出失蹤多日的華女；這起行動，被形容為「驚人的救援」。

警方指出，獲救的是59歲周亞芳（Yafang Zhou，音譯），她最後一次被看到是3月25日。聖地牙哥消防局表示，搜尋人員4月7日中午約12時40分在14600 Beeler Canyon Road附近的步道搜索時，聽到下水道有女性呼救聲音，救援行動隨即展開。

聖地牙哥與波威（Poway）消防局的救援單位迅速成立統一指揮中心，動員八輛消防救援車、多輛巡邏車，以及來自聖地牙哥城市搜救隊的皮卡車，現場約有12名專業人員參與救援行動。他們在現場架設三腳架並吊下繩索，深入下水道展開營救。

ABC 10的航拍畫面顯示，7日下午約2時30分，救援人員順利將女子從下水道中拉出。據現場官員表示，該女子被困於地下約10英尺深處，初步研判她可能已困於該處多日。她已被送往醫院治療，情況危急。聖地牙哥市警局表示，「出於對周亞芳及其家屬的尊重，目前不便透露更多細節。」

聖地牙哥消防局隊長Erik Windsor救援後接受ABC 10採訪表示，目前不知道該名女性為何會出現在下水道內，是什麼原因促使她進入，或她如何進入。這樣的情況極為罕見。

警方7日下午4時30分確認其身分，證實她是日前通報失蹤的59歲周亞芳。根據警方公布消息，周亞芳最後一次被目擊是在3月25日，地點位聖地牙哥市中心Union Street附近。她婆婆透露，那裡正是周亞芳與丈夫同住的住處。

目前，警方仍在調查此事的來龍去脈，試圖釐清她如何被困下水道，以及這起神秘失蹤事件的背後真相。

周亞芳失蹤前最後一次被目擊是在3月25日，地點是她與丈夫同住的住處。（聖地牙哥警...
周亞芳失蹤前最後一次被目擊是在3月25日，地點是她與丈夫同住的住處。（聖地牙哥警局）

聖地牙哥

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