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郊狼夫婦頻繁現身南加市區 專家籲避免這一行為

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郊狼夫婦頻繁現身南加市區 專家籲避免這一行為

巴沙迪那訊
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一對公母郊狼在巴沙迪安社區頻繁出沒，居民表示，牠們十分具有攻擊性。（圖片取自Pexels網站）
一對公母郊狼在巴沙迪安社區頻繁出沒，居民表示，牠們十分具有攻擊性。（圖片取自Pexels網站）

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）近日頻繁出現具有攻擊性的郊狼，令當地居民感到不安，甚至害怕出門遛狗或散步。

根據居民反映，郊狼經常出沒於Euclid Avenue和California Boulevard附近幾個社區。居民關先生（Mike Kwan）表示，他日前晚間10點半左右在社區遛狗時，突然被一隻郊狼盯上並遭追逐。「我看到牠在馬路對面，牠突然朝我們衝過來，我嚇得立刻轉身拔腿就跑，但牠一路跟著我。我盡量大聲喊叫、製造噪音想嚇走牠，但都沒用。」所幸當時一位路過的司機看到危險情況，立刻停車讓他上車避難。

另一起類似事件發生在3日早上，一位居民與愛犬外出時遭遇郊狼，目擊者見狀立刻拿起樹枝趕走郊狼，才化解危機。一位目擊者指出，當天郊狼朝一名女子與她的狗怒吼、露出尖牙，場面驚悚。

野生動物控制組織Humane Wildlife Control負責人杜梅翠克（Rebecca Dmytryk）指出，該地區出沒的郊狼可能是一對長期居住在社區中的雌雄夫婦。她解釋道：「牠們會來這裡，是因為這裡有食物。」

數月前，巴市政府曾邀請杜梅翠克針對五個社區進行評估，並制定應對策略。她指出，這一對郊狼中的母狼仍較為膽小，但公狼則已對人類失去戒心，變得「人類馴化」。她分析，這意味著有人曾經餵食這隻郊狼，這一行為非常危險。杜梅翠克表示，這隻公狼主要是為了保護其地盤及食物來源，才會對其他狗隻發出威脅。

巴沙迪那公共衛生局局長卡莫納（Manuel Carmona）提醒民眾，根據加州「魚類與野生動物法」及巴市市政法規，禁止任何人餵食野生哺乳類掠食動物（如郊狼），違者可能被開罰並視為騷擾野生動物行為。

Pasadena Humane Society建議居民移除所有潛在食物來源，包括戶外寵物飼料、掉落水果和未妥善密封的垃圾。他們提醒，在遇到郊狼時應保持眼神接觸、提高音量、展現威嚴以嚇阻對方。

針對日益嚴重的郊狼問題，巴市議會於2023年一致通過非致命性應對方案，並指示公共衛生局加強社區宣導與教育。若民眾發現鄰里有餵食郊狼行為，可透過市政服務中心網站或致電626-744-7311通報。

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