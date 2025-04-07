關稅來襲好市多要大漲價？CEO如此回應

好市多執行長表示，該公司暫無計畫大幅調漲價格或進行大規模調整。（路透社）

川普政府的關稅 方案正在全面影響市場與房貸利率，不少消費者開始擔心以實惠出名的零售商好市多 （Costco）也可能迎來漲價。對此好市多執行長表示，該公司暫無計畫大幅調漲價格或進行大規模調整，強調將繼續維持一貫高性價比策略。

好市多執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）近日於第二季財報電話會議中表示，公司有能力透過全球採購優勢、強大的供應商關係以及創新能力，迎接這一波挑戰，並持續保持價格低廉。

瓦克瑞斯指出，「展望本財年剩餘時間，匯率變動帶來的逆風看來將持續存在。雖然很難預測關稅的實際影響，但我們的團隊保持高度靈活，並致力於將相關成本上升對會員的影響降到最低。」

事實上，好市多面對市場不確定性時，已有應對經驗。早在2021年9月，當全球供應鏈面臨混亂時，好市多便租用至少三艘貨櫃船和數千個貨櫃，以確保商品供應不受影響。瓦克瑞斯表示，美國市場約三分之一的銷售商品來自進口，其中不到一半來自中國、墨西哥和加拿大。

沃爾瑪 （Walmart）也指出，其在美國銷售的商品中，約三分之二是本土製造、組裝或種植。根據Yahoo財經報導，瑞銀（UBS）分析師拉瑟（Michael Lasser）認為，在新一輪關稅政策下，好市多與沃爾瑪預計將擁有「最具韌性的盈餘展望」。

好市多財務長米勒其普（Gary Millerchip）則表示，目前公司觀察到的消費趨勢是，顧客在購買時更注重品質、價值以及商品的新鮮感。「隨著通膨回升與潛在關稅影響逐步顯現，會員們可能會在消費選擇上變得更為慎重。」

據公司資料，截至2024年，好市多在全球擁有近900家分店，全年銷售額高達2500億美元，穩居全球最大零售商之一的地位。