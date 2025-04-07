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華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

洛杉磯訊
Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)
Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

面對川普政府推行的移民新政策，南加一些華人社區陷入恐慌。專家建議，綠卡持有者返回美國時，不要在沒有法律援助的情況下簽署任何文件，其中包括I-407表格；如果簽了這份文件，表示自願放棄綠卡身分，並面臨被驅逐出境的風險。

Elpais媒體報導指出，川普政府實施的移民政策，讓持有綠卡的永久居民也感到不安。多起案例顯示，綠卡持有者在境外停留一段時間，返美入境時，美國海關暨邊境保護局（CBP）官員施壓，讓他們簽署自願放棄永久居民身分的表格。其中一起案例在TikTok上引發熱議，一名女子稱，她的侄女擁有綠卡，從老撾（Laos）返回洛杉磯國際機場（LAX）時被驅逐出境。根據證詞，侄女被告知，持有綠卡未滿兩年者，如果離開美國就沒有資格返回。事實上，這種說法是錯誤的，持有綠卡的人出國旅行長達180天不受限制。

儘管如此，仍有報導稱一些旅行者被迫或誘騙簽署危及其移民身分的文件，其中一份就是自願放棄綠卡的I-407表格，簽署這份文件將導致已在美國居住幾十年的人，都會喪失永久居民身分，甚至面臨驅逐出境的風險。

I-407表格，是放棄合法永久居民身分的記錄表，用於向美國公民暨移民服務局（USCIS）聲明自願放棄其綠卡身分。一般來說，這種表格是由決定離美回鄉的永久居民提交。許多人可能不知道，即使海關人員施壓，在機場簽署這份表格並非強制性。但人們單獨接受海關詢問，且沒有適當的法律建議時，可能會因為錯誤訊息或恐慌，簽字放棄自己的權利。

任何CBP官員或其他機構，都無權強迫任何人簽署I-407表格或其他一些文件，且無權取消綠卡身分，只有移民法官擁有取消綠卡的權利。入境時，海關工作人員可能會提出，當事人在國外待的時間太長，就會自動失去居留權。這種說法是錯誤的，即使某人已在境外停留一年以上，也有權向法院上訴，但如果在機場簽署I-407表格，就會喪失該權利。

如果海關聲稱綠卡已經失效，當事人有權要求在移民法官面前舉行聽證會。如果被拘留審問，務必保持冷靜，在簽署任何文件前，堅持要求與移民律師交談，且不要簽署任何自己不理解的文件。對於綠卡即將到期且目前身在國外的人士，建議提前辦理續簽手續，避免入境受阻。根據「移民和國籍法」（INA），綠卡持有者境外居住超過180天，返回時被視為尋求「重新入境」（readmission），可能面臨審查。

需要注意的是，人們被脅迫放棄永久居留權的情況，並非最近首次出現。Elpais媒體在文章中指出，川普執政期間，當局甚至在飛機上發放I-407表格，施壓旅客在飛行途中簽署文件放棄綠卡。

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