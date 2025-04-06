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南加城市更多房主降價出售房產 專家這樣分析

聖地牙哥訊
聖地牙哥越來越多的房主，正在降價掛牌出售房產。此為示意圖。(取自Pexels網頁)
聖地牙哥越來越多的房主，正在降價掛牌出售房產。此為示意圖。(取自Pexels網頁)

隨著愈來愈多的房主降價掛牌出售房產，南加富裕城市聖地牙哥的房地產市場正在發生顯著變化，房屋庫存量增加，銷售時間延長。

據每日郵報報導，Realtor.com數據顯示，截至今年3月8日這一周，聖地牙哥房屋中位數同比去年下降4.8%。與此同時，活躍房源數量激增63.8%，這些數據意味著許多屋主都在降價出售房產。

人們擔心近期聯邦政府裁員，可能會影響聯邦就業率較高的大都市地區住房，包括聖地牙哥在內，但該市目前尚未出現與裁員相關的重大房產變化。全國趨勢類似，房屋庫存量增加27.8%，房屋銷售時間比一年前延長四天。

Realtor強調，由於買家需求的季節性增長和賣家競爭減少，預計4月13日這一周將是最佳銷售時機。據Zillow數據，聖地牙哥最近被列為最熱門的房地產市場之一，超過洛杉磯和舊金山。聖地牙哥市場最新趨勢可能反映全加州房產情況。Realtor數據顯示，加州待售房屋供應量激增，與去年同期相比，2月增長44%，遠高於全美28%的增幅。

加州房屋掛牌數量年度增幅位居全國第四位，僅次於內華達州（Nevada）、夏威夷州和科羅拉多州（Colorado）。庫存增加通常是價格上漲放緩的早期預警訊號，因為供應開始超過需求，買家擁有更多選擇，並迫使賣家做出一些讓步。

房地產數據新創公司Reventure App的創始人兼首席執行官Nick Gerli，最近在X平台上發表文章強調，美國年度庫存增長最快的11個城市中，有五個位於加州，其中就包括聖地牙哥，活躍房源數量比去年增加61%。Gerli認為，基於加州一些市場的庫存同比增長超過50%，可以非常現實地預測，未來12個月房價增長將大幅放緩。他還指出，加州一些市場已突破房價負擔能力範圍，例如聖地牙哥2月掛牌價中位數超過94萬8000美元，而當地家庭收入中位數約為10萬4000美元，房價對於大多數家庭來說遙不可及。

Gerli提醒說，庫存上升伴隨著重要的警示，加州住房供應量正從嚴重短缺的狀態擴大，但目前只有0.6%的房屋在市場上出售。不過，全州範圍的住房庫存仍遠低於疫情前水平。Gerli預計，加州不會出現劇烈的房價調整，而是在低失業率和抵押貸款違約率的支撐下，市場重置將逐步展開。

加州 聖地牙哥 房價

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