洛杉磯華文作家探討海外重建中國文化

「中國文化何去何從」暨盧新華新書「WULOU」簽售會日前舉辦，活動由南加州高校聯盟文學社與美國洛杉磯華文作家協會聯合主辦。（主辦方提供）

「中國文化何去何從」暨盧新華新書「WULOU」簽售會日前舉辦，活動由南加州 高校聯盟文學社與美國洛杉磯 華文作家協會聯合主辦，由谷雨書苑協辦，活動吸引眾多文學愛好者到場，聆聽盧新華關於中國文化的傳承與未來，共同探討海外華人如何在海外重建中國文化。

盧新華表示，但若沒有文化上的自立，即便經濟再繁榮，依然難以在全球贏得真正的尊重。文化是國家的精神根基，而當前社會公信力下降、物欲橫流的現象，恰恰折射出文化信仰的缺失。需要重新梳理中國傳統文化，既要在儒家、道家、佛家思想中去偽存真，又要向西方學習普世價值，提煉符合中國現代社會發展的精華。文化重建不僅是國家戰略，更是時代賦予知識分子的歷史責任。只有當文化找到自己的位置，形成與世界對話的能力，中國才能真正自立於世界民族之林。「WULOU」已簽約電影版權，將在美國拍攝。

南加 州高校聯盟2025屆會長劉國雲表示，當全球都在關注AI科技和趨勢，當短視頻在吸引和切割人們的注意力，大家聚在一起談文化，說文學，因為深知文化對於社會的價值和意義，科技越是發達，就越是需要人文的精神根基和坐標價值。

美國洛杉磯華文作家協會會長王偉表示，華文文學不僅是連接海外華人心靈的紐帶，也是向世界講述中國故事的重要載體。盧新華是作家協會的顧問，是很多當年文學青年的偶像，作為傷痕文學代表人物，他的創作一直緊扣時代脈搏，給予讀者深刻的思考。

高校聯盟文學社社長、作家協會會員李學表示，盧新華作品不僅具有文學價值，也蘊含著豐富的歷史與哲學的思考。