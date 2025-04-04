金融專家：股市波動時做哪些該做的事

美國股市受關稅影響連日暴 跌。（路透）

美國對中國加徵關稅 ，中國也對美國商品加徵關稅報復。美股連續第二天重創，主要市場指數都收在當日最低點。金融專家林日昇表示，關稅戰引發股市恐慌，大家或可考慮在兩個月後再進場，契機是聯準會5月減息。也有金融專家分享如何應對波動。

林日昇表示，貿易戰依然是中美之間的貿易戰。中國大陸所有亞洲貿易夥伴，如日本、韓國和馬來西亞等地都關稅大幅上漲，覆蓋所有美國人進口地區；從越南的反應可以看出，川普 性格屬於可落地還錢。從經濟角度，以前所有進口商品來美國平均關稅8%，報復性也不過10%左右，但是4日開始進口關稅飆升到25%，導致美國消費者可能要多付6000億美元。川普可以漲關稅也可以降，上關稅只是手段，還是有可談判空間，也許回落到15%-20%，很多國家也會像越南一樣服軟。目前看來今年股市不可能跑回6400點，大家或可考慮兩個月後再進場，等各國對關稅上漲做出反應及聯準會預計5月減息之後，關稅上漲會導致美國經歷減少消費和經濟下降的階段。

他說，美國華人顯然是中美貿易戰最直接受害者，他們很多從事貿易物流行業，這幾年日子會不好過。川普即使上關稅成功，讓製造業回流美國，也需要三、四年左右，所以大家要經歷幾年的經濟下降。其實應該先解決政府財政預算節流的事情，再談關稅，但川普完全打亂這個節奏。

晨星公司個人理財和退休 計畫總監Christine Benz建議，大家不要因為害怕而股市大逃離，要抵制完全撤出股票的衝動。逃離也許能帶來一些短期緩解，但很快就被另一擔憂取代：是時候回來了嗎？對於大多數即將退休或已退休的人來說，平衡資產配置是合理的，股票為主的資產配置更適合50歲以下投資者。

其次是檢查流動/安全儲備，市場波動和不確定經濟狀況可成為審視財產的充分理由。如仍在工作，需要一筆應急基金來保護免受意外開支或收入中斷的影響。另外要評估通膨保護，持有部分較安全資產，將能抵禦持續股市下跌及失業等個人風險因素，但此類投資容易受到通貨膨脹影響。對於退休人員來說，檢查通膨保護尤其重要，因為其投資組合中更傾向於投資現金和有收益、但基本上沒有成長潛力的債券，價格上漲會侵蝕他們支付的利息。

最後是節稅，市場下滑有機會改善稅務狀況。如果擁有應稅帳戶，或許能虧本出售證券，然後用這些損失來抵銷投資組合中其他地方的資本收益或最高3000美元收入。在市場動盪時，將傳統IRA轉換為Roth IRA也值得考慮。不過轉換時仍需繳稅，但IRA餘額減少意味著可轉換更多帳戶。