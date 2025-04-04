南加三賊高喊「我是警察」闖屋 房主持槍衝下樓嚇退

視頻監控顯示，三名蒙面盜賊進入院內。（NBCLA新聞網）

南加州 影視城（Studio City）近日發生一起入室搶劫事件，三名蒙面搶匪闖進一所民宅企圖搶劫，卻被屋主持槍將他們嚇跑。

根據NBC洛杉磯 新聞網報導，影視城一戶人家的男主人表示，2日（周三）晚，家中對外監控顯示三個蒙面男子進入院子，敲打了幾下窗戶和狗窩，看看是否有動物在裡面。這位屋主表示，這三人從頭到腳裹得嚴嚴實實，只露出一雙眼睛。

三人將這戶人家的雙層落地窗打碎進入屋內，高喊「LAPD！」（洛杉磯市警察）當時在樓上睡覺的屋主這才警惕起來。當時他的兩個孩子正在客廳。屋主聞狀衝向樓下，拾起槍，「立刻準備好擊敗他們。」他說，「我對任何情景都做好了準備。我已經拿上武器，準備好了。不過幸虧他們跑掉了，在我家對著人射擊是我最不願做的。」

之後屋主報警，但三名搶匪已經逃走。屋主認為這三人已經對他的房子案中觀察了好久。他說，「我們之前出城了幾日，看這些賊的表現，一定是以為家中沒人。我覺得他們變得越來越無法無天，你得時刻準備好。」

這起入室事件是當天24小時內至少四起事件中的一件。第一起發生在影視城，第二起發生在Encino，之後一起發生在West Hills，接著3日下午約3時30分在Canoga Park又發生了一起。目前警方正在調查這些入室盜竊案子，尚不清楚它們之間是否有聯繫。在北好萊塢、Topanga以及西谷（West Valley）地區，僅3月份就發生了近200起居民和商業入室盜竊。