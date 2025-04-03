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關稅夢魘下為什麼這些要趕快買 而哪些必須再觀望呢

英特爾、台積電達成初步協議 成立晶片製造合資企業

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

編譯陳盈霖／即時報導
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川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

洛杉磯福斯電視台（FOX 11）報導，正考慮買新車，或計畫增建房屋的民眾，如今恐不是好時機。財務顧問威爾森（Robert Wilson）預期，川普（Donald Trump）的新關稅政策，將對包括汽車、房地產、電子產品在內多個產業帶來衝擊壓力。

白宮表示，實施新關稅後，每年預計為政府帶來1000億美元收入，川普視這些關稅為國家重生手段。「就業和工廠將強勢回歸我們國家，你已看到這一切都在發生」他說，「我們將替本土產業注入強心針，撬開國際市場。」

汽車、房屋等商品，究竟該現在趕快買，還是再等等看？

汽車：威爾森表示，想買新車的消費者最好先觀望一下，但也有些例外。他指出，「目前已在國內經銷商展示場上的新車，大概率不會被加徵關稅，但有很多正運送過來的車將變得更貴。」二手車情況也是如此，對想節省預算的買家來說，這可能是不錯的選擇。根據2日起生效的新政策，汽車進口關稅提高至25%，其他關稅將陸續於5月3日生效。

電子產品：威爾森建議，若近期關注新電子產品或家電者，「現在」是下手時機。這些商品大多海外製造。目前對中國商品的關稅為34%，日本、韓國與台灣則為32%。他說，「我今天就會去Best Buy、目標（Target）、沃爾瑪（Walmart）。在川普上一任期內，我們看到洗衣機加了關稅，然後烘乾機價格也上漲了。」

訂閱服務：訂閱服務不涉及進口商品或材料，威爾森表示，這類服務價格不太可能因新關稅政策而上漲。他也指出，國內航空旅遊不太可能受關稅影響，但國際航班票價可能略為上升。

房屋：威爾森說，現在並不是建房或動工擴建最佳時機。由於美國大多數木材從加拿大進口，興建新屋或擴建工程的成本預計將大幅上揚。「我知道現在的房地產市場怎麼樣，現有房屋相對來說，可能還是比新建屋便宜」他說。

酒精飲品：「你在酒吧的帳單會增加多少，完全取決於你杯中的飲品」威爾森說，雖然國內產品價格預計不變，但外來飲料將不得不承受關稅影響。他表示，「外國葡萄酒、烈酒等這些酒類會變得更貴，若喜歡義大利葡萄酒，可能要等等了。」但消費者還有其他選擇，如加州葡萄酒和南部各州威士忌等。

川普新關稅政策影響層面包括房屋、汽車、電子產品等價格。（FOX電視台畫面）
川普新關稅政策影響層面包括房屋、汽車、電子產品等價格。（FOX電視台畫面）

關稅 川普 房地產

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