我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾、台積電達成初步協議 成立晶片製造合資企業

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛縣2023年仇恨事件報告 針對亞裔占比15%

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣發表第一個仇恨事件報告。（美聯社）
洛杉磯縣發表第一個仇恨事件報告。（美聯社）

洛杉磯縣人際關係委員會（Los Angeles County's Commission on Human Relations，LACCHR）近日發布了2023年仇恨事件報告，洛杉磯縣仇恨事件上升40%，也是該縣1980年開始統計該數字以來最高；其中非裔遭受最多種族仇恨事件，針對亞裔的仇恨事件數量有所下滑。

這份報告表示，2023年的仇恨事件較2022年數量上升了35%。其中在教育場所以及針對中東衝突以及白人至上主義的仇恨事件增長最多。學校、學院以及大學的事件增長了234%，由中東衝突引發的仇恨事件增長2150%。

在針對種族的仇恨中，非裔美國人遭遇的事件數量佔了52%，上漲12%，由211起上漲至237起。針對猶太人的仇恨事件由66起上升至167起，增幅153%。由宗教引起的仇恨事件的90%是針對猶太人社區的。

性取向相關的仇恨事件由119增長至148起，上升幅度為24%，包括對男女同性戀者和LGBT群體的仇恨事件均有上漲。

西裔是因種族引起的仇恨事件的第二大受害群體，佔比15%，有69起。其中60%的仇恨事件與移民內容相關。

亞裔仇恨事件佔比15%，由76起下降至66起。其中33%的事件針對華人。

性別相關的仇恨事件上升了53%，由36起增至55起。其中40起是針對跨性別人士，13起涉及厭女。此外，針對身體殘疾的仇恨從3起上升為11起。

仇恨事件是指不涉及犯罪的仇恨行為，主要針對一個人或群體的身分而進行語言騷擾、攻擊。雖然說仇恨類的語言不算犯罪，但是以此威脅進行暴力是犯罪。

洛杉磯縣人際關係委員會的執行長Robin Toma強調，報告這些仇恨事件非常重要。他說，「仇恨事件會給受害人帶來如同仇恨犯罪的創傷，並且會造成系統的不公正。因此我們所有人必須報告仇恨事件，不應接受其為『正常』行為。」

洛杉磯 亞裔 猶太

上一則

這家好市多雞蛋1元10個超便宜 華人發帖引來罵聲一片

下一則

河濱縣確認2018年以來首例麻疹病例

延伸閱讀

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
前聯邦衛生部長貝西拉 宣布參選加州州長　

前聯邦衛生部長貝西拉 宣布參選加州州長　
「永遠的蝙蝠俠」65歲​病逝 捍衛戰士成最後遺作

「永遠的蝙蝠俠」65歲​病逝 捍衛戰士成最後遺作
洛縣冷血華男弒母殺弟案塵埃落定 兩重罪成立

洛縣冷血華男弒母殺弟案塵埃落定 兩重罪成立
人間四月天 南加山海野花爛漫 鑽石吧、奇諾岡…有驚喜

人間四月天 南加山海野花爛漫 鑽石吧、奇諾岡…有驚喜
洛杉磯月租25萬豪宅長什麼樣？歌手德瑞克莊園曝光

洛杉磯月租25萬豪宅長什麼樣？歌手德瑞克莊園曝光

熱門新聞

華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43
川普政府27日六度對加州出手，恐將深化加州與川普的敵對性。圖為川普總統赴加州視察野火災情時，州長紐森(左)到機場接機。(美聯社)

川普24小時六度出手 加州成箭靶

2025-03-30 02:19
兆彩宣布重大改革，將提供更大頭獎、更高中獎機率。（美聯社）

新版兆彩4/8上市 獎金翻倍、中獎機率更高

2025-03-27 17:54
加州特斯拉車主拋售特斯拉數量正創新高。（CBS電視台畫面）

開這車外出常被豎中指 漸多車主不惜賠錢也要拋售

2025-03-31 22:55

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因
影／港74歲男星差36歲爺孫戀 秀深蹲豪誇性生活

影／港74歲男星差36歲爺孫戀 秀深蹲豪誇性生活
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級