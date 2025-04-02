聯邦緊急住房券資金枯竭 橙縣數百戶恐失家園

聯邦緊急住房券計畫即將終止，橙縣逾800人恐失住所、面臨無家可歸風險。（abc7電視台截圖）

聯邦政府 為面臨無家可歸風險家庭提供的緊急住房券計畫，因資金即將用罄而面臨終止。橙縣 （Orange County）及所轄的聖塔安那（Santa Ana）、安那罕（Anaheim）、園林市（Garden Grove）等地，約有800多人可能失去住所，其中包括200多名兒童，恐將陷入無家可歸的危機。

橙縣縣政委員會主席查菲（Doug Chaffee）指出，若失去住房券協助，受影響家庭將難以負擔租金 ，生活將陷入困境。該計畫源自2021年聯邦政府推行的「美國救援計畫法案」（American Rescue Plan Act），目的在於協助疫情期間遭遇住房困難的民眾。補助機制規定，受惠家庭僅需負擔不超過其收入30%的租金，餘額由政府補貼。

據abc7電視台報導，聯邦住房與都市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）已於3月宣布，將於本月撥發最後一筆經費。橙縣住房管理局原本獲得557張住房券，現已減少至522張。查菲強調，一旦使用者退出計畫，這些住房券將不得轉給其他人。現有仍受補助的522戶家庭中，包括204名未成年兒童，其家庭年收入平均僅為1萬5171元。

查菲警告，聯邦補助預計將於2026年10月全面用盡，屆時這些家庭將難以維持基本生活。雖然外界普遍認為橙縣是富裕地區，但實際上包括聖塔安那、安那罕與園林市在內的眾多居民，正面臨資助中斷的風險，除非政府能另覓穩定經費來源。相較之下，洛縣選民已於去年11月通過修訂後的反無家可歸資助措施，並自1日正式生效，為當地低收入居民提供另一道安全網。