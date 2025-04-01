洛杉磯機場海關首季查獲1000支中國仿製槍

洛杉磯國際機場（LAX）美國海關與邊境保護局（CBP）1日表示，今年迄今共查獲得超過1000支仿製槍，這些仿製槍支均來自中國。（CBP提供）

洛杉磯國際機場 （LAX）美國海關與邊境保護局（CBP ）和消費品安全委員會1日表示，今年以來共查獲來自中國的超過1000支仿製槍支 。

洛杉磯國際機場CBP表示，截至3月底，他們已銷毀953支從中國偷運來美的非法仿製槍支、111個仿製消音器和92個消音器。

CBP表示，這些貨物均源自中國，透過航空包裹抵達，目的地是美國各地。為了躲過CBP官員，這些仿製槍被故意申報為「合金微型玩具」。

LAX海關和邊境保護局現場行動總監Cheryl M. Davies表示，如果這些物品流落街頭，後果可能會很嚴重。她表示，仿製槍支很容易被公眾和執法部門誤認為是正品武器，這種錯誤識別可能會導致悲慘的結果。

雖然許多消費者可能將它們視為玩具槍，但公共場所複製槍支的存在可能會使刑事調查變得複雜。涉及這些物品的事件可能會導致犯罪現場混亂，妨礙證據的清晰度及執法工作。

消費品安全委員會代理主席Peter Feldman表示，他們一直與海關和邊境保護局合作，防止非法產品進入美國市場，特別是來自中國的產品。

聯邦法律要求跨州銷售或運輸的玩具槍、相似槍支和仿製槍支的槍管中，必須插入橙色插頭或在槍管兩側都有條紋。雖然聯邦法律規定了橙色尖端/條紋，但加州刑法12556規定，在公共場合展示仿製槍支的行為，可能會導致刑事指控。