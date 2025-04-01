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加州積雪量低於平均值 生活生產供水臨挑戰

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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加州水資源廳專家和工程師3 月 28 日在內華達山脈的菲利普斯站進行 2025 年第四次雪況調查。（Photo by Ken James, California Department of Water Resources）
加州水資源廳專家和工程師3 月 28 日在內華達山脈的菲利普斯站進行 2025 年第四次雪況調查。（Photo by Ken James, California Department of Water Resources）

據「巴沙迪那星報」（Pasadena Star-News）報導，加州內華達山脈（Sierra Nevada）的積雪量已達歷史平均值的90%，相比2024年僅38%積雪量大幅提升，但仍遠低於2023年創紀錄的降雪量。內華達山脈的積雪為加州提供約三分之一的水資源，對民生和農業用水至關重要。

儘管近期降雨和間歇性降雪頻繁出現，但據加州官方數據，內華達山脈的積雪量目前僅達歷史平均值的90%。與2024年同期的38%相比，2025年的積雪量大幅增加，然而，2023年的積雪量超過歷史平均值兩倍。這些數據對於水資源管理尤為重要，因為積雪的融化將影響即將到來的旱季可用的水量。

內華達山脈的積雪在夏季融化後，為加州河流和水庫提供水源，同時維持魚類棲息地。截至發稿，降雪仍在持續，加州水資源廳（Department of Water Resources）調查小組在Phillips Station，位於太浩湖（Lake Tahoe）南方數英里處進行測量。該地點的平均積雪深度是39.5英吋，含水量為17英吋，約為該地4月1日平均水準的70%。

加州水資源廳雪量調查與水資源預測部門經理賴辛（Andy Reising）表示，希望今年的降雪能夠再增加幾英吋。他補充說，下周預計有風暴通過內華達山脈，可能帶來新一輪降雪。

加州積雪量分布不均，水資源供應面臨挑戰。根據來自250多個測站的數據，北內華達山脈（Northern Sierra Nevada）和南喀斯喀特山脈（Southern Cascade）積雪量達到歷史4月1日平均值的108%，但中部和南部內華達山脈的積雪量則分別僅達83%和81%。這顯示出明顯的地區性降水差異：加州北部降水較多，而南加州則持續乾燥，降雨量僅約為年度平均值的50%。

隨著雨季接近尾聲，加州水資源廳主任內梅絲（Karla Nemeth）表示，水資源管理的重點將轉向積雪融化的速度及儲水能力。她指出，「我們關注積雪融化的過程，以及氣溫是否能讓雪緩慢融化，以便儘可能多地儲存水資源。」

加州水資源供應仍具挑戰性，但總體而言，水庫水位高於平均值。北加州最大水庫沙斯塔湖（Lake Shasta）的儲水量已達該日期平均值的111%；州立水利項目（State Water Project, SWP）最大水庫奧羅維爾湖（Lake Oroville）則達到120%。目前，這兩座水庫共儲存約700萬畝呎（acre-feet）水，足以供應加州居民約兩年用水需求，但大部分水資源仍將分配給農業用途。

聯邦墾務局（U.S. Bureau of Reclamation）近期宣布，將提高中央谷地水利計畫（Central Valley Project, CVP）的2025年供水配額。然而，加州水資源的管理仍充滿爭議。總統川普曾多次批評加州政府對三角洲（Delta）水資源的管理方式，並於今年1月底下令釋放兩座聯邦水庫的水資源。此舉引發San Joaquin Valley農民的不滿，他們認為這些水資源的釋放並未符合農業需求，也未流向洛杉磯地區。

此外，加州滑雪勝地的降雪情況亦不均。猛瑪山（Mammoth Mountain）的降雪量為248英吋，雖遠低於過去兩個冬季的豐富降雪量，但仍高於2014-15年乾旱期的168英吋。這顯示，加州不同地區的降雪狀況仍然存在較大落差，進一步影響水資源的分配與管理。

加州積雪量低於平均值，水資源供應面臨挑戰。（加州水資源廳提供）
加州積雪量低於平均值，水資源供應面臨挑戰。（加州水資源廳提供）

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