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開這車外出常被豎中指 漸多車主不惜賠錢也要拋售

編譯陳盈霖／即時報導
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加州特斯拉車主拋售特斯拉數量正創新高。（CBS電視台畫面）
加州特斯拉車主拋售特斯拉數量正創新高。（CBS電視台畫面）

CBS電視台報導，根據汽車購物網站Edmunds最新報告，本月（3月）加州換購（trade in）特斯拉（Tesla）的車主數量創下新高。數據顯示，今年特斯拉車主出售電動車（EV）以換購其他車款的人數，較去年同期增250%。外界普遍認為，政治因素影響車主決定，加州人或藉此反應「討厭馬斯克（Elon Musk）」的情緒。

一位不願具名的父親，計畫出售2021年購買的特斯拉，即使面臨金錢損失仍在所不惜，原因就是「馬斯克」。這位兩名孩子的父親表示，「我對他的立場感到厭惡」他說，自己過去曾欣賞這位特斯拉創辦人，但當馬斯克積極支持川普政府後，他的想法改變。

「我開始思考如何擺脫這輛特斯拉」他表示，「我不是那種會抵制文化（cancel couture）的人，我沒因為爭議停止去目標百貨（Target）購物，但老實說，現在開著特斯拉讓我感覺很不舒服。」這位車主甚至擔心，在路上駕駛這輛車時，別人會怎麼看待他。「我確實感覺到，當我開這輛車時，其他駕駛對我更具攻擊性」，「過去兩個月，我比過去兩年還更長比中指（表達不滿）。」

根據Edmunds數據，2024年3月，特斯拉的交易占比在經銷商處約為1.3%，4月分調降至0.80%，但至2024年11月，這一數字上升至2.1%。截至2025年3月，該數據已攀升至4.5%。Edmunds市場分析主管克德維爾（Jessica Coldwell）表示，這一數據值得注意，因雖然特斯拉在加州新車市場占有很大分額，但品牌歷史並不長。

「當我們查看交易數據時，可能會看到從1979年的Chevy皮卡車到最新款車輛的各種交易」，「所以這確實是相當高的數字，不能單純用『加州特斯拉銷量高』來解釋」她說。

Edmunds也發現，潛在買家對特斯拉的興趣正在減弱。該網站每月擁有2000萬訪問量，但上月搜尋特斯拉的次數降至自2022年10月以來新低。克德維爾指出，這可能與馬斯克和總統選舉的關聯有關。「這影響許多人購買決策」她說，「早期買特斯拉者，可能是想與眾不同，成為科技先鋒，如今特斯拉車輛滿街跑，這樣的吸引力已不存在。」

特斯拉二手車價格大跌。根據另一家購車網站Car Gurus數據，特斯拉最新款Cybertruck的轉售價值比原價低58%。凱利藍皮書（Kelley Blue Book）報告也稱，特斯拉新車銷量正呈現年度下降趨勢。其市場地位正面臨挑戰。專家指出，若考慮買電動車，現在是入手二手特斯拉的好時機，Model S的二手車價格平均下降超過16%，Model Y跌幅也差不多。

加州特斯拉車主拋售特斯拉數量正創新高。（CBS電視台畫面）
加州特斯拉車主拋售特斯拉數量正創新高。（CBS電視台畫面）

特斯拉 加州 馬斯克

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