很多人想但不好意思啟齒 這款口味冰淇淋終於問世

Frida公司將推出一款有媽媽味道的冰淇淋。（Frida官網）

洛杉磯 NBC 4電視台報導，想嚐嚐母奶的滋味？Frida將推出一款母乳（breast milk-flavored）口味冰淇淋。該公司以其嬰兒、母親及生育相關產品，與創意行銷方式聞名，如今將首次進軍食品領域，推出這款獨特的冰淇淋口味，預計九個月後上市。

該公司將此消息公告於Instagram後引發不少熱議。不少網友留言稱「我超愛這個點子，真是場混亂大秀！」，也有網友表示「無法相信有超過一個人覺得這是好點子。」

事實上，Frida並非第一家推出母乳冰淇淋的公司。根據NPR，2011年倫敦一家冰淇淋店曾用捐贈的母乳製作「Baby Gaga」口味冰淇淋，但BBC報導指出，由於安全顧慮，隨後該款口味被迫暫停銷售。

Frida表示，他們推出的這款冰淇淋「將完美重現母乳的甜美、濃郁及富含營養的特質，一種我們一直想嘗試卻又不好意思開口的味道。」目前該公司並未透露太多細節，但表示這款冰淇淋將含有「與母乳類似的營養成分」，如「脂肪（Omega-3 提供大腦能量）、碳水化合物（能量補充的乳糖）、重要維生素（鐵、鈣、維生素B、D及鋅），還有大量水分提供補水效果。」有興趣購買者可在Frida官網註冊。

該公司一向以挑戰傳統的行銷活動著稱。如其2020年的產後護理產品廣告，曾因過於「露骨」被拒絕於奧斯卡 頒獎典禮上播放等。此次Frida希望藉此冰淇淋，讓消費者關注其二合一手動擠乳器。