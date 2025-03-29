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「iTaiwan」天普市新張 人潮爆棚搶台灣味

記者張庭瑜/天普市即時報導
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「iTaiwan」天普市新店開幕式，店主嘉賓大合照。（記者張庭瑜／攝影）
「iTaiwan」天普市新店開幕式，店主嘉賓大合照。（記者張庭瑜／攝影）

以懷舊柑仔店為品牌概念、專營台灣製造MIT商品的「iTaiwan」食品禮品專門店，29日上午在天普市（Temple City）盛大開幕，也是該品牌在加州開設的第4家直營門市。活動現場早早出現長長人龍，開幕式於上午10時30分揭幕，大批民眾湧入搶購場面熱鬧，甚至有市議員化身「一日DJ」炒熱氣氛。民眾直呼「不用再跑羅蘭崗，門外就有台灣味」。

影音：記者張庭瑜

新店延續品牌一貫風格，主打「基隆夜市」主題，提供鹹酥雞、魷魚條與冬瓜檸檬茶免費試吃，不少人邊吃邊拍照打卡，直呼「像回到台灣夜市」。有一名天普市居民表示，以前買台灣食品，都要開車去羅蘭岡，來回近一小時。如今iTaiwan開到家門口，小吃的零嘴、泡麵、醬油、黑糖薑茶、冷凍點心通通都有，「很懷念也很感動」。

iTaiwan Foods董事長吳玉山主持剪綵儀式，率領團隊與多位政要、社區代表一同揭幕。出席貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣、新聞組組長王冠惠、經濟組秘書謝嘉豪、新聞組副領事曾郁祺，以及台灣觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚、天普市市長Cynthia Sternquist、副市長文尚丞及市議員陳祥寧，聖蓋博市（San Gabriel）市長吳程遠、市議員丁言愉等多位官員致詞，表達對iTaiwan的支持與祝賀。

吳玉山表示，iTaiwan創立至今，一直期望成為僑胞思鄉時的慰藉，也希望讓主流社區透過味覺認識台灣。他說：「食物是最能串起記憶的媒介，我們想讓大家在美國也能一口吃到台灣味，感受家鄉情。」陳令欣則指出，iTaiwan不只是商店，更像是一座文化橋樑，讓異鄉的台灣味得以傳承。他感謝企業積極推動台灣形象，並期盼更多人能透過這個品牌認識台灣文化。文尚丞也表示，天普市超過65%居民為亞裔，iTaiwan進駐對當地社區是一項有文化意義的補強。市府將大力支持這類文化企業落地發展，讓社區更有特色與認同。

為慶祝新門市開幕，活動期間推出多項限定優惠，掀起搶購熱潮。限量200份開幕好禮送完為止，拍照打卡即可獲贈「限定茄芷袋」，購買冷凍商品滿50元還可獲贈保冷袋。開幕周末更祭出冷凍商品買一送一優惠，現場結帳隊伍大排長龍。此外，凡單筆消費滿20元即可參加抽獎，頭獎為300元購物金、二獎150元、三獎100元，四至八獎則為20元購物金，活動人氣爆棚。

活動尾聲並安排舞龍表演與現場音樂炒熱氣氛，由鑽石吧市（Diamond Bar）市議員劉栩林親自操控音樂，擔任「一日DJ」，與現場民眾互動熱烈，為整場開幕式錦上添花。

活動現場，Cynthia Sternquist（右二）、陳祥寧（右一）與文尚丞（...
活動現場，Cynthia Sternquist（右二）、陳祥寧（右一）與文尚丞（左三）代表天普市府向iTaiwan Foods頒贈賀狀，歡迎來天普市落地深耕，為社區帶來文化交流與商業活力。（記者張庭瑜／攝影）
開幕前就有大批民眾守候在門口，人潮絡繹不絕，現場氣氛熱絡。（記者張庭瑜／攝影）
開幕前就有大批民眾守候在門口，人潮絡繹不絕，現場氣氛熱絡。（記者張庭瑜／攝影）
剪綵一瞬間氣氛沸騰，象徵「台灣味」正式進駐天普市。（記者張庭瑜／攝影）
剪綵一瞬間氣氛沸騰，象徵「台灣味」正式進駐天普市。（記者張庭瑜／攝影）
剪綵儀式後，現場登場熱鬧非凡的舞龍表演，象徵吉祥如意、開業大吉。（記者張庭瑜／攝...
剪綵儀式後，現場登場熱鬧非凡的舞龍表演，象徵吉祥如意、開業大吉。（記者張庭瑜／攝影）
吳玉山表示，要讓在地台灣僑胞透過熟悉的味道一解思鄉之情。（記者張庭瑜／攝影）
吳玉山表示，要讓在地台灣僑胞透過熟悉的味道一解思鄉之情。（記者張庭瑜／攝影）
店內走道人潮湧動，許多民眾駐足在架前仔細挑選，場面熱鬧。（記者張庭瑜／攝影）
店內走道人潮湧動，許多民眾駐足在架前仔細挑選，場面熱鬧。（記者張庭瑜／攝影）
門市一開幕，現場立刻湧入大批民眾，店內外瞬間擠得水泄不通。記者張庭瑜／攝影）
門市一開幕，現場立刻湧入大批民眾，店內外瞬間擠得水泄不通。記者張庭瑜／攝影）
吳程遠（右）、丁言愉（左一）也特別代表市府頒發感謝狀予iTaiwan Foods...
吳程遠（右）、丁言愉（左一）也特別代表市府頒發感謝狀予iTaiwan Foods。（記者張庭瑜／攝影）
官員們拿起毛筆，為龍頭點上紅眼，一筆一畫象徵好運臨門。（記者張庭瑜／攝影）
官員們拿起毛筆，為龍頭點上紅眼，一筆一畫象徵好運臨門。（記者張庭瑜／攝影）
活動推出限量「茄芷袋」贈品，不少民眾一入場就直奔兌換區，場面熱鬧搶手。（記者張庭...
活動推出限量「茄芷袋」贈品，不少民眾一入場就直奔兌換區，場面熱鬧搶手。（記者張庭瑜／攝影）
陳令欣致詞時表示，iTaiwan Foods不僅提供熟悉的台灣味，更是在美國推廣...
陳令欣致詞時表示，iTaiwan Foods不僅提供熟悉的台灣味，更是在美國推廣台灣文化的重要平台。（記者張庭瑜／攝影）

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