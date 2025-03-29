「iTaiwan」天普市新張 人潮爆棚搶台灣味

「iTaiwan」天普市新店開幕式，店主嘉賓大合照。（記者張庭瑜／攝影）

以懷舊柑仔店為品牌概念、專營台灣製造MIT商品的「iTaiwan」食品禮品專門店，29日上午在天普 市（Temple City）盛大開幕，也是該品牌在加州 開設的第4家直營門市。活動現場早早出現長長人龍，開幕式於上午10時30分揭幕，大批民眾湧入搶購場面熱鬧，甚至有市議員化身「一日DJ」炒熱氣氛。民眾直呼「不用再跑羅蘭崗，門外就有台灣味」。

影音：記者張庭瑜

新店延續品牌一貫風格，主打「基隆夜市」主題，提供鹹酥雞、魷魚條與冬瓜檸檬茶免費試吃，不少人邊吃邊拍照打卡，直呼「像回到台灣夜市」。有一名天普市居民表示，以前買台灣食品，都要開車去羅蘭岡，來回近一小時。如今iTaiwan開到家門口，小吃的零嘴、泡麵、醬油、黑糖薑茶、冷凍點心通通都有，「很懷念也很感動」。

iTaiwan Foods董事長吳玉山主持剪綵儀式，率領團隊與多位政要、社區代表一同揭幕。出席貴賓包括駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長陳令欣、新聞組組長王冠惠、經濟組秘書謝嘉豪、新聞組副領事曾郁祺，以及台灣觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚、天普市市長Cynthia Sternquist、副市長文尚丞及市議員陳祥寧，聖蓋博市（San Gabriel）市長吳程遠、市議員丁言愉等多位官員致詞，表達對iTaiwan的支持與祝賀。

吳玉山表示，iTaiwan創立至今，一直期望成為僑胞思鄉時的慰藉，也希望讓主流社區透過味覺認識台灣。他說：「食物是最能串起記憶的媒介，我們想讓大家在美國也能一口吃到台灣味，感受家鄉情。」陳令欣則指出，iTaiwan不只是商店，更像是一座文化橋樑，讓異鄉的台灣味得以傳承。他感謝企業積極推動台灣形象，並期盼更多人能透過這個品牌認識台灣文化。文尚丞也表示，天普市超過65%居民為亞裔，iTaiwan進駐對當地社區是一項有文化意義的補強。市府將大力支持這類文化企業落地發展，讓社區更有特色與認同。

為慶祝新門市開幕，活動期間推出多項限定優惠，掀起搶購熱潮。限量200份開幕好禮送完為止，拍照打卡即可獲贈「限定茄芷袋」，購買冷凍商品滿50元還可獲贈保冷袋。開幕周末更祭出冷凍商品買一送一優惠，現場結帳隊伍大排長龍。此外，凡單筆消費滿20元即可參加抽獎，頭獎為300元購物金、二獎150元、三獎100元，四至八獎則為20元購物金，活動人氣爆棚。