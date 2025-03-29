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「大家都期待川普來救我們」塔利班釋放1美公民

中國公民LAX入境被拒 中領館提醒要注意這些事項

記者張宏/洛杉磯即時報導
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中國駐洛杉磯總領館26日提醒那些計劃在美西南邊境口岸入境的中國公民注意多個事項。（記者張宏／攝影）
中國駐洛杉磯總領館26日提醒那些計劃在美西南邊境口岸入境的中國公民注意多個事項。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領館表示，近期多名中國公民在洛杉磯國際機場申請入境時，因來美目的與簽證種類不符、EVUS未依要求登記更新等原因導致無法入境。因此中領館26日提醒那些計劃在美西南邊境口岸入境的中國公民注意多個事項。

中領館提醒，首先要確保來美目的與所持簽證種類一致。持最長效期為十年的B1/B2、B1或B2簽證僅適用於來美短期旅遊、商務、探親等，赴美工作應申請工作簽證。同時提前做好準備工作。確保中國護照效期超過6個月且簽證合法有效。持最長有效期限為十年的B1/B2、B1或B2簽證人員應在登機前至少72小時按要求做好EVUS資訊登記及更新。留學人員應確認其留學身分狀態證明I-20 SEVIS合法有效、I-20表格第二頁旅行授權欄經校方官員簽署確認。

中國公民要妥善應對美執法人員入境審查。如遇美海關邊境執法人員就來美目的、個人經驗等問詢，應客觀如實回答。如未聽懂對方問題，請勿隨意回答，可要求翻譯協助。如遇入境受阻，可嘗試與美執法人員協商提出申請中止入境，如獲准可避免留下被拒入境及遣返紀錄。如被要求簽署問詢筆錄等文件，請仔細閱讀並確認內容無誤，如有疑問要當場提出。如美方作出遣返處理決定，宜明確表示希盡快返回中國，可要求同家屬或總領館取得聯繫，必要時可透過家屬委託律師維護自身合法權益。

從川普上任後，美國各大高校和中領館已先後發布多個出入境提醒，美國高校是強調國際留學生盡量不要出境，中領館則多次提醒入境時要注意的事項。根據BBC報導，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio ）日前表示，在川普政府的移民打擊行動中，至少有300名外國學生的學生簽證被吊銷，這一數字遠高於先前所知的數字。

工作簽證 中領館 洛杉磯國際機場

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