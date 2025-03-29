美中加華人少年探訪聖蓋博 文化交流對話

吳程遠（右三）頒發「中美青少年文化交流大使」榮譽證書。（記者張宏／攝影）

美中加三國的華人 青少年代表28日探訪洛杉磯發源地聖蓋博 市，這次文化交流參訪活動得到聖蓋博市長吳程遠（John Wu）大力支持，他和青少年代表共同開啓這次跨中西和世代的文化交流對話，華人要勇敢發聲才能被看到，聖蓋博市未來不僅要作為南加花燈最多的城市，而且要成為2028年奧運 會合作城市。

吳程遠帶領這些青少年參訪市政廳並介紹市府組織結構，他表示，聖蓋博歷史悠久，有很多古蹟，包括擁有200年釀酒史的葡萄藤酒莊。城市發展不是一個階段，是延續性發展。他作為市長要規劃城市未來十年的發展，希望把聖蓋博打造成南加最多花燈的城市，同時成為奧運合作城市。聖蓋博有三個五星級酒店，且有快速路前往洛杉磯市區，幫助奧運會團體快速抵達會場。

吳程遠介紹自己的從政經歷，鼓勵青少年要勇敢發聲。他說，華人小孩要勇敢表達自己，不說就沒人聽得到，就會被忽略，導致別人幫你做決定，未必合乎你的想法，因此要大聲表達訴求。青少年有很多可能性，要找到自己強項，了解自己的願景和希望成為什麼人。

吳程遠特別為青少年代表們頒發「中美青少年文化交流大使」榮譽證書，表彰他們在跨中西文化交流中的參與。他表示，青少年是文明互鑒的未來，聖蓋博市願意為中美民間文化交流提供平台。

活動總召集人Tiffany Chang表示，選擇聖蓋博市為中美青少年文化交流第一站，主要是因為聖蓋博市獨特的歷史積澱和文化藝術底蘊，為青少年提供沈浸式體驗。這些青少年以第一視角探索中美文化差異與互動關係，且助力青少年拓展全球視野，提升文化領導力，更旨在加強中美友好往來的期許和勉勵，構建對西方文化立體認知，以文化為紐帶推動文明共生。

參與活動的青少年平均年齡都在11歲到13歲，來自中美不同城市，包括美國的梁穎林（Winny Liang）、加拿大的國嘉瑞（Samuel Jiarui Guo）、中國四川的謝欣月（Angel Xinyue Xie）和上海的楊爍（Shuo Yang）。他們各自介紹自己所在地方的特色，謝欣月表示，她的家鄉成都有國寶熊貓和很多川味美食，通過這次參訪，讓她很更進一步了解美國文化，希望未來能提高自己的英語水平。