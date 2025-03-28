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南加校友會歡迎輔仁大學企管系國際參訪團

記者張庭瑜/艾爾蒙地市即時報導
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南加州輔仁大學校友會28日在洛僑中心歡迎輔仁大學管理學院企業管理學系「國際專業參訪團」。（記者張庭瑜/攝影）
南加州輔仁大學校友會28日在洛僑中心歡迎輔仁大學管理學院企業管理學系「國際專業參訪團」。（記者張庭瑜/攝影）

台灣輔仁大學管理學院企業管理學系「國際專業參訪團」一行46人，包括6位師長與40名學生，近日抵達加州展開訪美行程。南加州輔仁大學校友會28日上午在洛杉磯華僑文教服務中心舉行新聞發佈會，將於29日晚間舉辦兩年一度的「校傲舞林」校友晚宴，邀集當地僑界與校友共襄盛舉，促進國際交流與世代情誼。

此次參訪團行程緊湊豐富，除拜訪洛杉磯地區僑界機構、企業，亦安排前往北加州，參訪包括Apple、Google等矽谷指標科技公司，以及當地著名大學與研究機構。輔仁大學管理學院企管系顧宜錚主任表示，企管系此次獲管理學院指派組團出訪，正值輔仁大學即將邁入百年校慶，別具意義。她指出，輔大為台灣少數綜合型天主教大學，並通過國際AACSB三管聯盟認證，積極推動全球化人才培育，此行就是希望讓學生深入了解美國的產學發展趨勢與國際環境。

記者會由校友李建德主持，氣氛熱烈。南加州輔大校友會會長徐曼娣熱烈歡迎學弟妹到訪，並強調校友會自創立至今已逾48年，一直秉持團結海外校友、關心母校發展、促進世代傳承的宗旨。監事長林光義、校友代表陳玲華與吳惠敏理事長亦先後致詞，勉勵學生珍惜此次難得的國際學習經驗，並鼓勵師生把握與美西僑界建立連結的契機。

洛僑文教中心主任鍾佩珍致詞指出，該中心象徵台灣在海外的據點，歡迎學生「回到自己的家」。她表示，洛杉磯為北美台僑最多的城市之一，僑委會駐派人員數為全球最多，顯示當地台美社群的重要性。她並呼籲台灣各大學能與僑界建立長期互動機制，鼓勵青年學子跨出舒適圈，主動拓展國際視野與人脈。

顧宜錚分享，輔大管理學院重視國際化與實務結合，參訪團涵蓋大學部與研究所學生，希望藉由參訪、座談與企業見學，強化學生跨文化溝通與實務觀察能力。同時她也感謝南加州校友會熱情接待，並強調這次行程是「學術與情感交流兼具」，不僅帶領學生看世界，也讓校友回憶起在母校的青春歲月。

為迎接訪團，南加校友會亦籌辦「校傲舞林」晚宴，不僅是兩年一次的校友盛會，屆時將有僑界領袖、各地校友與師生齊聚一堂，共度溫馨熱鬧的夜晚，展現輔仁人「真善美聖」的精神。

徐曼娣表示，期盼透過參訪與晚宴活動，讓台灣師生與僑界校友深入交流，延續輔大人的情...
徐曼娣表示，期盼透過參訪與晚宴活動，讓台灣師生與僑界校友深入交流，延續輔大人的情誼與精神。（記者張庭瑜/攝影）
鍾佩珍表示，期待未來台臺灣高校與僑界建立長期合作機制，讓每次參訪都成為扎根國際的...
鍾佩珍表示，期待未來台臺灣高校與僑界建立長期合作機制，讓每次參訪都成為扎根國際的開始。（記者張庭瑜/攝影）

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