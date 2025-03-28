洛杉磯野火災區廢墟 工程兵清理延至4月15日

洛杉磯野火災區廢墟大規模機械清除延至4月15日，期望在一年内為災區重建鋪平道路。（Jimmy胡提供）

原定3月底完成授權表格並允許美國陸軍工程兵團進駐全面清理廢墟的洛杉磯 野火災區重建計劃，28日臨時推遲到4月中旬，以利災民有更多時間自己先清理家園廢墟，收拾可能發現的物品；同時有更多時間考慮使用政府的免費清理團隊，還是自掏腰包清理廢墟。

聯邦和加州 政府本來要求洛杉磯縣寶馬山公園和伊頓野火兩大災區的受災戶在4月初前提交「進入權」表格，以便聯邦工程兵團隊能夠進入他們的物業並清除火災殘骸，不過州長辦公室和洛杉磯縣府28日均表示，聯邦緊急事務管理署FEMA將截止日期延長至4月15日。

轄區包括伊頓野火災區的洛縣委員巴格對聯邦緊急事務管理署的延時決定表示感謝，她表示，災民們至少能有多兩個星期進一步清理他們的廢墟。在重建期間，災民們更需要的是幫助，讓他們有足夠時間清理家園，有可能找回珍貴物品。

按法規，此次受火災影響的居民必須提交表格，以表明選擇加入或退出美國陸軍工程兵團提供的廢墟免費清理計畫。不選擇使用政府免費清除計劃的居民可選擇私人承包商進行拆除工作，費用自付，清場的時間需與政府的免費計劃同步。 相關資訊可在線獲取：recovery.lacounty.gov/debris-removal/roe。表格可以在線上填寫，或可前往UCLA Research Park West, 10850 W. Pico Blvd.， 或540 W. Woodbury Road, Altadena災難救助中心詢問。

此次聯邦政府提供的火災廢墟免費清除計劃，原來只限於獨立住宅，但現在擴展到受災的公寓、集合住宅 以及商業地產廢墟，都將在幫助範圍。

寶馬山火災華人受災戶Jimmy胡表示， 他家不久前得到來自亞利桑納七人義工團隊的幫助，第一次回家篩查廢墟，在廢墟中撿回結婚當天他給太太購買的2萬多美元的瑞士肖邦手錶，雖然手錶已被嚴重破壞，但失而復得，喜出望外。他表示，他所在的地區被燒毀的很多是兩層樓房，在機械大規模清理之前，確實需要更多時間自己篩查，以便找回可能有用的東西。