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爾灣14歲少年中槍身亡 意外或自殺無定論

爾灣市訊
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爾灣民宅27日發生槍擊案，一名14歲男孩自行開槍身亡。（KTLA5電視台）
爾灣民宅27日發生槍擊案，一名14歲男孩自行開槍身亡。（KTLA5電視台）

爾灣一名14歲男孩27日中槍身亡，震驚社區。爾灣警方表示，男孩自己開槍，但屬於意外還是有意為之，目前尚無定論。警方在28日逮捕了一名本案相關的成年男性。

根據KTLA5電視台的現場報導，爾灣警方在27日下午約2時40分接到報警稱一名未成年中槍後，趕到Heathergreen及Weepingwood路附近的一處住宅。警方表示，「當警員抵達現場後，發現一名受傷的未成年，立即進行了急救，但不幸的是，他不久後死亡了。」

調查人員表示，男孩的槍傷是自行造成的。警員Karie Davies說，「我們目前不知道，也許我們永遠不會知道這是有意為之還是意外。」

死亡的14歲男孩並不住在事發房屋，現場還有另一名男孩，都是在朋友家玩。目前不清楚槍擊發生時，是否有其他人在男孩身邊。Karie Davies說，「聽起來不像是在玩遊戲，我們正在調查槍擊如何以及為何發生。」她說，「他是一個受人喜愛的孩子，很受歡迎。這對他的家人和朋友是一個悲劇。」

調查人員詢問男孩的朋友後表示，男孩來這棟房屋時，槍已經在房子裡，案件發生時，房屋內至少有一名成年人。

28日，警方以涉嫌非法儲備武器以及至兒童於危險罪，逮捕了56歲的爾灣市居民Douglas Yeager。

死亡的14歲男孩名字並未被公布，警方表示他是南湖中學（Southlake Middle School）一名八年級學生。警方表示會緊密與爾灣學區合作，為學生和教職工提供支持和資源。

民眾若有線索，可以聯繫警探Steen：[email protected]

爾灣 槍擊 學區

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