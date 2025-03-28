加州理工、史丹福等入選最美校園 包括這所你沒聽過

沙漠學院一景。（Study in the USA網站）

旅遊雜誌「Condé Nast Traveler」近期公布美國54所校園最漂亮的名單，加州 共有六校入選，分別是加州理工學院、棕櫚沙漠學院、史丹福大學、洛杉磯加大 、聖地牙哥大學、南加大 。

●加州理工學院

加州理工學院(California Institute of Technology)位在巴沙迪諾，占地124英畝。建校於1891年，現有校舍由建築師Bertram Goodhue在1917年完成規畫，包括Dabney Hall。其他建築也為校園添色，以西班牙傳教風為主，佐以現代建築與樹海構成的綠景。

●沙漠學院

沙漠學院(College of the Desert)1958年在棕櫚沙漠(Palm Desert)建校，設計師為John Carl Warnecke，校區充分利用周邊地貌。校園內有精心修剪的棕櫚樹、世紀中風格的校舍，可以看見Coachella Valley、Joshua Tree與Mount San Jacinto State Park。

●史丹福大學

史丹福(Stanford University)占地8180英畝，外加49哩的道路，是美國最大的校園之一。巴洛阿圖(Palo Alto)校區以紅頂與石牆呈現了西班牙殖民風，校區內散布2萬6000棵樹，並充分利用可再生能源 ，呈現新舊並融的文化。

●洛杉磯加大

Condé Nast Traveler形容，洛杉磯加大(UCLA)就像是綠洲一樣，置身其中可以忘記外面的車水馬龍，Mildred E. Mathias Botanical Garden與棕櫚樹使UCLA更像野生樂園，其他則包括羅馬復興風的Powell Library與Royce Hall，與展出70項作品的 Franklin D. Murphy Sculpture Garden。

●聖地牙哥大學

私立聖地牙哥大學(University of San Diego)號稱只要幾分鐘就能到海邊，校區本身綠意盎然。Condé Nast Traveler認為，西班牙風格實現在校區的每個角落，搭配加州酷勁，難怪學生與當地人都以它為傲。

●南加大