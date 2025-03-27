喜瑞都史上首次 兩華裔市議員正式宣誓就職

美國華人政治聯盟、聖蓋博谷數位市議員等與新當選的市議員黃正芬（持賀狀者） 合影。（葉安利提供）

南加州喜瑞都 市（City of Cerritos）兩名新當選的華裔市議員黃正芬（Jennifer Hong）、謝苗家貞（Sophia Tse）26日晚正式宣誓入職，超百位民眾、社團領袖和民選官員到場祝賀。

喜瑞都市議會在26日晚於喜瑞都演藝中心（Cerritos Center - Performing Arts Center）舉辦了隆重的市議員就職典禮及市長、副市長輪換儀式。新當選的三位市議員：黃正芬、謝苗家貞以及Mark E. Pulido宣誓就職。

黃正芬在好友、聖蓋博市長吳程遠（John Wu）的主持下宣誓就職。吳程遠表示，這是他第一次為別人主持宣誓儀式。謝苗家貞在ABC學區教委會主席Ernie Nishii的主持下宣誓就職。Ernie Nishii表示，他15年前認識了謝苗家貞，15年來目睹了謝苗家貞在學區教委任上，為城市教育事業做出的貢獻。他並相信謝苗家貞就任市議員後，也會持續為城市做出積極貢獻。Mark E. Pulido在加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的主持下宣誓就職。

黃正芬在本報先前的採訪中表示，一定會兌現競選承諾，優先提升社區治安和市容面貌，最重要的是讓市民更加有安全感，市容改善也要加速執行。此外還有提升營商氛圍、保持教育水準、增加年長者服務等。謝苗家貞在本報此前的採訪中表示，就職市議員後，會向市民兌現競選承諾，強化社區治安、城市美化、完善城市急診醫療服務，以及確保預算平衡和公開透明的財政支出。

聖蓋博市長吳程遠、副市長Denise Menchaca、市議員丁言愉，亞凱迪亞市市議員王愛琳、美國華人 政治聯盟（IAPAC）數位理事，以及福建同鄉會會長葉松春等人也出席了當天的典禮。

當天的議程還有市長、副市長輪換，經五位市議員投票，一致通過由Frank Aurelio Yokoyama擔任市長，Lynda P. Johnson擔任副市長。