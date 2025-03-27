羅省中華會館青年節特展 重現建國歷程傳承烈士精神

南加州全僑慶祝中華民國建國114年青年節文物展大合照。（記者張庭瑜/攝影）

為慶祝中華民國 114年青年節，羅省中華會館聯合南加 州各界僑團舉辦「114年南加州優秀青年成就獎暨模範青年大會」，並推出文物圖片展，展現國父孫中山先生革命建國歷程與黃花岡七十二烈士精神。活動記者會與剪綵儀式26日在羅省中華會館禮堂舉行，同步推出「建國歷史與記憶」特展，展出114件珍貴文物與歷史圖片，另搭配黃花岡烈士相關展品與歷史影片，藉由寓教於樂方式啟發青年認識歷史。

洛僑中心主任鍾佩珍指出，此次展出的黃花崗烈士文物與歷史圖片深具教育與啟發意義。她表示，實際參與黃花崗之役的烈士人數超過72人，其中30人為海外華僑，平均年齡僅29歲，許多人本有良好職業與未來，仍毅然投身革命，為孫中山先生「民有、民治、民享」的理念奮鬥。鍾佩珍動情地表示，國父的民主理想讓後人得以享有今日自由，這段歷史不容被遺忘，青年更應了解其中的血淚與光榮。

本年度共有16位青年獲獎，涵蓋學術、科技、藝術、商業等領域，包括哈佛、史丹佛、康乃爾等名校博士，以及在生技、金融、工程、藝術界有卓越表現的青年才俊。獲獎人之一劉俊廷，目前任職於美國海軍資訊戰中心太平洋部（Naval Information Warfare Center, Pacific），自2016年8月起服務至今，曾獲美國海軍戰爭學院第一名殊榮，並取得電機工程博士學位，為洛杉磯加州大學 2015年夏學季畢業生，學術與專業表現均極為傑出。其他獲獎人包括易曉彤、陳睿怡、周韋翰、黃珮甄、史琇逸等，展現新世代青年在各自領域的優異表現與社會關懷。

泛美中華聯誼會執行長張自豪致詞指出，青年節表揚不僅是獎勵，更是責任的傳承。時代考驗青年，青年創造時代。百餘年前正是一群青年懷抱理想、捨生取義，創建了中華民國。他強調，展出的歷史文物充分呈現先烈革命精神，這些無價的歷史資產，讓青年見證中華民國今日的自由民主。並呼籲，海外青年除應融入主流社會，也應積極參與社團與公益，發揮影響力。他說：「我們要創造舞台，讓第二代、第三代青年有機會回來，傳承歷史、服務社區，成為下一代領航者。」

中華民國僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華指出，適逢國父逝世百周年，藉由展出歷史文物與圖片，緬懷其豐功偉績與烈士精神。他表示，孫中山先生歷經十次起義才創立中華民國，其革命精神如「一燈能滅千年暗」，啟發後人傳承歷史、堅守理想。

羅省中華會館主席聶澤英表示，青年節活動在於表揚僑界菁英，鼓勵新生代回饋社區，強化僑界凝聚力與世代傳承。他指出，中華文化歷久彌新，青年應承接國父「三民主義」精神，勇於服務社會、貢獻國家，為華人社會注入正向能量。

展覽期間並同步推出「經典保藏墨寶與珍貴絲綢畫展」，內容涵蓋「民主政治．自由平等」、「革命起源．思想傳承」等多項主題，內容豐富，寓意深遠，展現歷史與文化交織之美。