Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

Costco的豆奶。（Costco網站）

英國郵報與多個網站報導，好市多 （Costco ）部分分店已經沒有自有品牌「Kirkland Signature」的豆奶、植物奶，部分也只剩庫存，據稱Costco與供應商發生糾紛，因此新貨至少要8月才會上架。

最早的消息來源是3月中在Reddit的貼文，用戶指出附近Costco已經找不到豆奶了，而且Kirkland Signature的豆奶不會再出現。Costco客服的回信指出，因為賣得太慢，所以不會再供應Kirkland Signature的豆奶了。

Reddit用戶還貼文指，Costco客服說，有品牌的豆奶將成為輪售商品，下一批8月才會到貨。另一個用戶則說，附近Costco的經理說，與豆奶生產商發生激烈溝通，起因是產品售價。

多數喜歡Kirkland Signature豆奶的用戶都很難過，有人表示「太糟了，我不知道該怎麼辦」，「Kirkland Signature豆奶的價格夠便宜，所以我每天都要搭高蛋白喝」。

Costco的宅配網站顯示，只有少數店面還有豆奶存貨。FOX Business聯絡Costco，但未獲回應。