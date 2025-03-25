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美啃老也嚴重 一半家長補貼成年子女 每月超千元

【洛杉磯訊】
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根據一項新調研，美國超一半的家長需要為已成年的孩子補貼日常開銷，該數字創下歷史記錄。（Pexels）
根據一項新調研，美國超一半的家長需要為已成年的孩子補貼日常開銷，該數字創下歷史記錄。（Pexels）

NBCLA新聞網25日報導，根據一項新調研，美國超一半的家長需要為已成年的孩子補貼日常開銷，該數字創下歷史記錄。家長平均每月要給孩子補貼1474美元，該金額為近三年來最高。

如今社會物價上漲，導致很多年輕人生活拮据，甚至入不敷出。根據Savings.com的一項最新統計報告，越來越多的年輕人轉而向父母尋求幫助，也渡過這段難熬的日子。美國有50%的父母會給自己18歲以上的孩子提供經濟援助，為歷史之最。2024和2023年分別為47%和45%。該網站今年2月對超過千名父母進行了調查。

父母為孩子支付的開銷包括電話費、醫保、車保，甚至房租。這些父母每月平均花費1474美元幫助孩子日常開銷。該數字是近三年以來最高。

對此，有專家表示，在現今社會，年輕人更難養活自己。除了上漲的日常開銷以及房貸、房租，千禧世代和Z世代還面臨許多其父母不曾面對的挑戰。例如，如果考慮通貨膨脹，現在的年輕人掙得薪資不如父母，他們還背負著更多的學業貸款

但現代年輕人與父輩相比，也有表現更好的地方。Z世代有大學畢業證書及全職工作的更多。而千禧代相比幾年前，退休帳戶存進的退休金更多。然而，根據美國人口普查局，美國18歲至34歲的民眾，有三分之一與父母同住。

佛州註冊金融規劃師，Life Planning Partners創始人Carolyn McClanahan表示，「房子是一個大問題，父母越來越多地幫助孩子租借和購買房屋。」

父母長期資助孩子，也會增加他們的經濟負擔。Savings.com發現，超過60%的父母犧牲自己的經濟安全保障來補貼孩子。該數字較過去幾年有所上升。有18%的父母表示可能會無限期地支持他們成年的孩子。該研究的領頭數據分析師Beth Klongpayabal說，「他們看不到頭。」一般來說，民眾應該先保證退休金和緊急情況使用資金。她建議父母設立標準幫助確保孩子使用金錢時更加合理。她說，「我們應該小心保證父母不要給得太多，導致自身陷入經濟危機。」

退休金 人口普查 貸款

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