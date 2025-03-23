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加州速食店找到迴避最低工資調漲方法 員工要慘了

編譯陳盈霖／即時報導
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塔可鐘母公司百勝餐飲集團日前宣布，將於今夏在部分門市使用AI得來速點餐服務。（WTHR）
塔可鐘母公司百勝餐飲集團日前宣布，將於今夏在部分門市使用AI得來速點餐服務。（WTHR）

每日郵報報導，因應不斷上升的薪資成本，愈來愈多速食店業者用人工智慧AI）取代人類員工。塔可鐘（Taco Bell）、肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）的母公司百勝餐飲集團（Yum! Brands）日前宣布，將於今夏在500家門市使用人工智慧進行得來速（Drive-Thru）點餐服務。此舉對員工來說，並非利多。

這項點餐技術由輝達（Nvidia）企業提供晶片支持，內部自行開發，顧客將能像使用Alexa設備一樣與人工智慧助理交談。最終希望讓所有訂單都交由電腦處理，無論是透過AI助理、數位自助點餐機，或是手機應用程式，而非人類員工。公司高管希望這不僅能降低人力成本，還能提高銷售額，因AI能根據顧客偏好推薦菜單。

後新冠疫情時期，食品和人力成本上升，速食業者提高菜單價格，消費者於2024年選擇縮減支出表達不滿，對類似麥當勞（McDonald's）這樣的業者造成影響。

最低薪資仍在上漲，去年加州立法者將速食業者最低工資提高至每小時20美元，其他十個州及48個城市和縣的最低工資也超過每小時15美元。業者知道，他們無法再次藉由漲價來彌補調漲的薪資，轉而依賴科技取代員工。

百勝餐飲集團新型得來速服務，是推動AI計畫第一步，該計畫也是與輝達企業長期合作的一部分。其他計畫還包括電腦視覺技術，用於檢測餐點錯誤，及分析線上評論的AI技術，以獲取更有價值的顧客反饋等，輝達將在這些領域發揮關鍵作用。

儘管員工擔心被取代，百勝集團的帕克（Joe Park）將此消息描述為對剩餘員工及顧客的利好。他表示，這次合作將「建立更智慧的AI引擎，替顧客和團隊創造更便捷體驗」。AI還會接管客服電話，進一步減少對人類員工的需求。百勝集團目前在全球擁有超過6萬家門店，在美國雇用2萬3000名員工，約85%的員工在餐廳工作。

百勝餐飲集團並非唯一使用人工智慧協助的餐廳。Chipotle已在全國門店部署AI機器人協助切酪梨。溫蒂漢堡（Wendy's）、IHOP及Sweetgreen也在廚房使用機器人協助作業。加州漢堡連鎖店Miso Robotics和咖啡品牌Cafe-X已建立純機器人餐廳品牌形象。百勝餐飲集團尚未回應每日郵對此事評論請求。

塔可鐘母公司百勝餐飲集團與輝達企業合作人工智慧技術。（WTHR）
塔可鐘母公司百勝餐飲集團與輝達企業合作人工智慧技術。（WTHR）

AI 人工智慧 輝達

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