我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

副總統范斯夫人烏莎 本周將訪格陵蘭

南加社區新業務 租賃奶奶正流行

記者啟鉻／拉斯維加斯即時報導
賭城社區創新服務「租借奶奶」。（Rent A Grandma官網截圖）
賭城社區創新服務「租借奶奶」。（Rent A Grandma官網截圖）

賭城拉斯維加斯（Las Vegas）有一家社區服務企業「租借奶奶」（Rent A Grandma）。這項創新服務，不僅為家庭提供貼心幫助，也為長者創造經驗與愛心發揮的空間。

據KTLA電視台報導，在繁忙的現代生活中，尋找可靠家務幫手或招呼人員，往往是一大挑戰。拉斯維加斯的社區服務商家「租借奶奶」為此應運而生，提供保姆、居家護理、烹飪及家務協助等多元服務，並聘用有豐富人生經驗的長者，來幫助有需要的家庭。

這是一家特許經營店，2025年2月開業，創辦人兼執行長梅耶（Dianne Mayor）是負責人。梅耶在第一個孫女出生後，親身體會到社區對此類服務的需求，因此成為產後陪護和新生兒護理專家。如今擁有16年照護的她，更確信「租借奶奶」能夠為許多家庭帶來幫助。

梅耶表示，當客戶打來詢問租借奶奶時，我會根據他們的住址和所需工作時數，為他們匹配最適合的奶奶。她舉例，「有客戶特別尋找能夠準備日常料理的奶奶，我們能滿足各種需求。」

布蘭登（Magdalena Brandon）就是在這樣的理念下，加入「租借奶奶」行列。當她的生意進入淡季時，她決定利用空閒時間貢獻社會，並且享受這項工作帶來的靈活性與多樣性。

布蘭登說，「我總是喜歡尋找不同的方式來做事，」無論是幫忙採買日用品，還是陪伴他人前往醫院，她都樂在其中。她回憶，曾陪伴99歲的安養院長者共進午餐，從對方口中聆聽韓戰歷史故事，讓她感受到工作帶來的價值與滿足。

「租借奶奶」自開業以來，已經有25位奶奶與五位爺爺加入，他們皆須通過背景調查並接受心肺復甦術訓練，確保能夠為家庭提供安全、可靠的服務。

梅耶進一步表示，服務價格因需求而異，大多數服務的費用約為每小時25美元，這也是受僱的爺爺奶奶所獲得的報酬。

賭城

上一則

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

延伸閱讀

「消除種族歧視日」 駐多倫多僑教中心同慶多元文化

「消除種族歧視日」 駐多倫多僑教中心同慶多元文化
鄭永佳擬設社區顧問團隊 盼民眾加入

鄭永佳擬設社區顧問團隊 盼民眾加入
紐約快樂聯盟成立 盼加強華社凝聚力

紐約快樂聯盟成立 盼加強華社凝聚力
迪士尼首座住宅社區迎首批居民

迪士尼首座住宅社區迎首批居民
新澤西普林第5屆鬧元宵 14種精彩 1場盛宴

新澤西普林第5屆鬧元宵 14種精彩 1場盛宴
洛杉磯華埠金龍大遊行 浴山火彰顯社區堅韌

洛杉磯華埠金龍大遊行 浴山火彰顯社區堅韌

熱門新聞

生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10

超人氣

更多 >
成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首
女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊
「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山