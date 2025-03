人工智慧與人文教育—南加高校圓周率日研討成果斐然

圓周率日人工智慧研討大會,(前排左起)張鈺釧教授、巴沙迪那高中學生代表、PCC校長Gomez博士。(張鈺釧教授提供)

2025年3月14日是圓周率日,加州 理工學院(Caltech)和巴沙迪那學院(PCC)聯合舉辦了一年一度的圓周率日研討會(Pi Day Reflection),邀請多位傑出研究人員與教育家發表演講,深入探討跨領域的前沿發展,涵蓋仿生機器人、非洲的數學教育、人工智慧 中的批判性思維,以及人文教育等多個領域。當天講座吸引了近百位聽眾,現場爆滿,氣氛熱烈。

仿生空中機器人——動物飛行中的噴射推進機制

加州理工范小舟博士(Dr. Xiaozhou Fan)探討仿生飛行的優勢,指出蝙蝠翅膀拍動比傳統無人機更安靜高效,但機器尚難模擬其複雜機制,如折疊與渦環推進。他展示機器人(FlapRu)仿生飛行實驗,並指出 AI 可望優化控制與回饋,推動未來航空技術突破。

如何在人工智慧時代培養批判性思維

加州理工學院計算與數學科學系教授侯一釗(Thomas Hou) 博士發表演講,《如何在人工智慧時代培養批判性思維》(How to Nurture Critical Thinking Skills in the Era of AI)。他首先回顧了人工智慧的里程碑成就,特別提及人工智慧奠基者約翰·霍普菲爾德(John Hopfield)、傑佛瑞·辛頓(Geoffrey Hinton)與Google DeepMind研究團隊獲得諾貝爾獎的貢獻。他以簡潔的方式向觀眾解釋人工神經網絡的基礎概念,以及它如何模仿生物神經元運作來處理龐大數據並解決問題。

雖然人工智慧在程式設計、語言翻譯與複雜對話等領域取得顯著進展,侯博士仍對其倫理影響表示關切,並呼應辛頓博士的警告:AI可能發展到人類無法掌控的程度。他強調,未來人類應該著重培養批判性思維、創造力、創新能力與適應力,這些都是AI無法取代的關鍵特質。

人文主義與數位革命——佛教人文教育的實踐

最後,法界佛教大學(DRBU)代理校長鮑果勒(Douglas Powers)博士與教育家梅根·斯威特(Megan Sweet)共同發表演講《人文主義與數位革命——佛教人文教育的實踐》(Humanism and the Digital Revolution – Buddhist Humanistic Education in Practice)。

鮑果勒博士強調,每個人的生命經驗是獨特且無法被人工智慧取代的,並指出,在AI時代,教育應該幫助學生培養深度自覺與內省能力,而不僅僅是知識的灌輸。斯威特則詳細介紹了DRBU的三大教育支柱:經典文本研讀、體驗式教學法,以及社區服務。他特別指出,DRBU的學生100%無需負債即可畢業,這反映了學校致力於提供可負擔的教育,並促進社區互動與個人成長。

總結與反思

在長達數小時的熱烈討論後,與會者一致認為,人類的創造力與意識是無法被人工智慧取代的。許多觀眾被霍夫曼博士推動非洲數學教育十年的個人經歷所感動,並深受啟發。活動正式結束後,許多參與者仍然自發性地留下來交流到深夜,分享自己的學習體驗,並感謝主辦方策劃如此有意義的活動。

加州理工學院的圓周率日反思活動,最終為探索科技創新與人文教育的交匯點提供了一個寶貴的平台,為未來的全球發展照亮了一條嶄新的道路。