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人工智慧與人文教育—南加高校圓周率日研討成果斐然

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人工智慧與人文教育—南加高校圓周率日研討成果斐然

洛杉磯訊
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圓周率日人工智慧研討大會，（前排左起）張鈺釧教授、巴沙迪那高中學生代表、PCC校長Gomez博士。（張鈺釧教授提供）
圓周率日人工智慧研討大會，（前排左起）張鈺釧教授、巴沙迪那高中學生代表、PCC校長Gomez博士。（張鈺釧教授提供）

2025年3月14日是圓周率日，加州理工學院（Caltech）和巴沙迪那學院（PCC）聯合舉辦了一年一度的圓周率日研討會（Pi Day Reflection），邀請多位傑出研究人員與教育家發表演講，深入探討跨領域的前沿發展，涵蓋仿生機器人、非洲的數學教育、人工智慧中的批判性思維，以及人文教育等多個領域。當天講座吸引了近百位聽眾，現場爆滿，氣氛熱烈。

仿生空中機器人——動物飛行中的噴射推進機制

加州理工范小舟博士（Dr. Xiaozhou Fan）探討仿生飛行的優勢，指出蝙蝠翅膀拍動比傳統無人機更安靜高效，但機器尚難模擬其複雜機制，如折疊與渦環推進。他展示機器人（FlapRu）仿生飛行實驗，並指出 AI 可望優化控制與回饋，推動未來航空技術突破。

如何在人工智慧時代培養批判性思維

加州理工學院計算與數學科學系教授侯一釗（Thomas Hou） 博士發表演講，《如何在人工智慧時代培養批判性思維》（How to Nurture Critical Thinking Skills in the Era of AI）。他首先回顧了人工智慧的里程碑成就，特別提及人工智慧奠基者約翰·霍普菲爾德（John Hopfield）、傑佛瑞·辛頓（Geoffrey Hinton）與Google DeepMind研究團隊獲得諾貝爾獎的貢獻。他以簡潔的方式向觀眾解釋人工神經網絡的基礎概念，以及它如何模仿生物神經元運作來處理龐大數據並解決問題。

雖然人工智慧在程式設計、語言翻譯與複雜對話等領域取得顯著進展，侯博士仍對其倫理影響表示關切，並呼應辛頓博士的警告：AI可能發展到人類無法掌控的程度。他強調，未來人類應該著重培養批判性思維、創造力、創新能力與適應力，這些都是AI無法取代的關鍵特質。

人文主義與數位革命——佛教人文教育的實踐

最後，法界佛教大學（DRBU）代理校長鮑果勒（Douglas Powers）博士與教育家梅根·斯威特（Megan Sweet）共同發表演講《人文主義與數位革命——佛教人文教育的實踐》（Humanism and the Digital Revolution – Buddhist Humanistic Education in Practice）。

鮑果勒博士強調，每個人的生命經驗是獨特且無法被人工智慧取代的，並指出，在AI時代，教育應該幫助學生培養深度自覺與內省能力，而不僅僅是知識的灌輸。斯威特則詳細介紹了DRBU的三大教育支柱：經典文本研讀、體驗式教學法，以及社區服務。他特別指出，DRBU的學生100%無需負債即可畢業，這反映了學校致力於提供可負擔的教育，並促進社區互動與個人成長。

總結與反思

在長達數小時的熱烈討論後，與會者一致認為，人類的創造力與意識是無法被人工智慧取代的。許多觀眾被霍夫曼博士推動非洲數學教育十年的個人經歷所感動，並深受啟發。活動正式結束後，許多參與者仍然自發性地留下來交流到深夜，分享自己的學習體驗，並感謝主辦方策劃如此有意義的活動。

加州理工學院的圓周率日反思活動，最終為探索科技創新與人文教育的交匯點提供了一個寶貴的平台，為未來的全球發展照亮了一條嶄新的道路。

會議全程可上網觀看：https://www.youtube.com/watch?v=5bShdLYfBDA&ab_channel=Yu-ChungChang

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圓周率日人工智慧研討會，（左起）法界佛教大學Marty Verhoeven 教授、加州理工學院侯一釗教授和Franca Hoffmann教授。（張鈺釧教授提供）

人工智慧 AI 加州

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