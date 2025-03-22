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傑出華人洛杉磯頒獎禮 趙美心褒揚對社會貢獻

記者張宏/洛杉磯即時報導
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第五屆全球傑出華人頒獎盛典日前在洛杉磯舉行，圖為主辦方李冀（左四）、Lawrence He（左三）和獲獎人合影。（記者張宏／攝影）
第五屆全球傑出華人頒獎盛典日前在洛杉磯舉行，圖為主辦方李冀（左四）、Lawrence He（左三）和獲獎人合影。（記者張宏／攝影）

第五屆全球傑出華人頒獎盛典日前在洛杉磯舉行，活動評選出八名來自美中各界的傑出華人。主辦方表示，今年評選過程歷時更長、覆蓋更廣、評委權威性更高，最終從38名入圍者甄選出8名獲獎人，表彰他們在各自領域貢獻。

聯邦眾議員趙美心出席並為傑出華人得主頒發榮譽狀，她表示，華人對社會的貢獻，需要通過各種獎項和活動進行讚揚和肯定。她長期擴大華人影響力，承諾將持續推動相關政策，助力華人發展。加州財務長代表Daniel Sieu、洛縣縣政委員代表David Salcedo及聖蓋博市議員丁言愉等民選官員出席並頒發賀狀。

晚會總策劃Lawrence He表示，頒獎盛典不僅是對傑出華人的褒獎，更是華人團結奮進的象徵。為鼓勵青年一代，今年選出兩名金童獎，分別是青少年歌手王宇晗和洛杉磯的運動健兒何釩。今年17歲的何釩是核桃高中學生，他喜歡羽毛球和籃球，是學校籃球校隊成員，也參加多個羽毛球比賽並獲獎。他表示，喜歡理科，希望以後能學習醫學和化學相關專業，面對AI時代，他會通過AI設計題庫提升學習能力。

另外六名華人之光獎獲得者，分別為是浙江宏滌洗衣服務有限公司董事長兼CEO壽賀昕、遼寧垠藝生物科技股份有限公司董事長董何彥、山東中際文化傳媒股份有限公司董事長劉煥強、上海南貝衛浴有限公司和蘇州紀豐特種玻璃有限公司董事長鐘小平、美國GV-Edu Tech有限公司首席執行官周瑞潔及美國高福家族辦公室有限公司創始人吳曉斌。他們在商業、科技、文化、公益等領域展現成就，為華人形象增添光彩。

其中周瑞潔畢業於杜克大學（Duke University），目前從事教育工作。她表示，不僅服務升學和留學，還幫助留學生在美找工作，有些學生投遞出多份簡歷仍找不到理想工作，主要原因是不了解如何將所學知識落到職場。作為過來人，她建議大家要先入行，而不是追求一步到位找到理想工作。

第五屆全球傑出華人頒獎盛典日前在洛杉磯舉行，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，...
第五屆全球傑出華人頒獎盛典日前在洛杉磯舉行，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，右四）為傑出華人得主頒發榮譽狀。（主辦方提供）
17歲的何釩是核桃高中的學生，他憑藉運動表現獲得金童獎。（記者張宏／攝影）
17歲的何釩是核桃高中的學生，他憑藉運動表現獲得金童獎。（記者張宏／攝影）

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