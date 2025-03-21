加州將評估7座橋樑倒塌風險 金門大橋在列
馬里蘭州斯科特基大橋致命倒塌事件繼續發酵。聯邦運輸安全委員會（NTSB）本周下令加州對轄區內七座橋樑的倒塌風險進行評估，如果受到船隻碰撞，其倒塌的風險有多少。
隨著對馬里蘭斯科特基大橋致命倒塌事件進一步調查，安全管理部門認為，如果船隻相撞，許多橋樑也同樣面臨倒塌風險。運輸安全委員會本週發布一份相關的初步報告指出，全國68座橋樑應對其脆弱和碰撞倒塌風險進行評估，包括加州境內的七座有大型船隻通過的橋樑。
交通安全委員會下令加州進行倒塌風險評估的七座大橋分別是：金門大橋（Golden Gate Bridge，舊金山灣區，全長1英里）、里士滿-聖拉斐爾大橋（Richmond-San Rafael Bridge，連接東西舊金山灣區，全長5.5英里）、卡奎內斯橋（Carquinez Bridge，舊金山灣東北區，全長0.8英里）、貝尼西亞-馬丁內斯大橋（Benicia-Martinez Bridge，1.2英里）、安提阿橋（Antioch Bridge，沙加緬度地區，全長1.8英里）、聖馬刁-海沃德大橋（San Mateo-Hayward Bridge，舊金山灣區，全長13英里）、科羅納多橋（Coronado Bridge，聖地牙哥灣區，全程2.12英里）。
所有這些橋樑中最著名的是金門大橋，也是加州最具標誌性的地標之一，1937年建成使用，至今已有88年歷史。
聯邦運輸安全委員會建議橋樑所有者（包括灣區收費管理局、加州交通局和金門大橋公路和運輸區）使用美國國家公路和運輸官員協會的方法即II計算方法來計算橋樑結構的年度倒塌頻率。運輸安全委員會表示，如果橋樑超過風險值，則被視為高風險。
國家運輸安全委員會表示，目前的調查報告並未表明要求評估的68座橋樑肯定會倒塌，但建議這些橋梁的擁有者和管理部門制定並實施全面降低風險計劃。
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