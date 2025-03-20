故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

部分業主期盼裝修完成檢驗新房，等來的卻是破壞與敲詐。南加近期發生一系列裝修詐騙案，嫌犯在取得業主信任並拿到鑰匙後，故意實施破壞性拆除並偽造工傷，以「有免費律師幫忙」、「小工是走線 人」等說法，威脅業主支付賠償私了。受害者表示，該案已涉至少12位業主，損失金額達到55萬美元，且受害者遍及加州 ，包括爾灣、森林湖、約巴林達（Yorba Linda）、奇諾、奇諾岡、聖塔安那（Santa Ana）、羅蘭岡，甚至殃及北加舊金山 等地。

受害者A匿名表示，詐騙者李某，主要在小紅書上發布裝修相關內容，假裝擁有豐富裝修經驗，並承諾較短工期、較低報價，以及能完成所有種類的裝修工作，吸引業主關注。A指出，李某自稱來自加拿大，是富二代企業主，並強調他是虔誠基督徒，有軍隊經歷，這些背景，使他迅速獲得業主信任。

然而，根據A揭露，李某的真實目的，並非提供裝修服務，而是敲詐、威脅業主。李某在進入業主家後，會不斷向業主要錢，並破壞原本正常的設施，比如剪斷電線、破壞水管等，造成房屋無法使用。當業主發現問題並要求解決，李某則會要求業主支付費用，才予以修復。當業主提出異議，李某就聲稱自己或小工在工作中受傷，要求業主支付高額賠償金。

受害人A說，這些所謂工傷都是偽造，比如故意戳破皮膚或摔下梯子。在受傷後，李某利用一些業主缺乏經驗、不了解法律流程的背景，稱有律師為他免費提告，威脅業主其房產可能會被「放lien」（房產留置權登記）。這些威脅讓許多業主考慮支付賠償私了，以免更多麻煩和法律風險。

A表示，除用法律訴訟威脅，李某還會強調「小工都是走線人，就算犯事也難以追蹤」，甚至用他受過軍事訓練的背景恐嚇，聲稱車裡有槍。如遇到業主拒絕支付，李某就會反覆到業主家進行騷擾，已導致多位業主報警。A說，「受騙業主都是第一次遇上這種事，害怕惹麻煩，寧願息事寧人」。A還指出，李某專挑弱勢群體下手，比如獨自帶孩子的女性業主。他還會挑撥業主與小工間的關係，把錯誤和責任都推到業主身上，挑唆小工向業主找麻煩，增加業主壓力，業主由於壓力和恐懼，往往被迫選擇讓步。

目前，多位受害者已經報警，並聯合提告，已經將資料交給相關部門。案件仍在取證環節，因此很多內容無法向公眾透露。A鼓勵更多受害者加入提告隊伍，讓李某受到應有的法律懲罰。