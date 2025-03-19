假冒移民官員、詐騙案增加 當局提醒這樣防範

邦塔指出，近期冒充ICE官員的詐騙案增加，敦促民眾了解自身權利，採取具體防範措施，並強調任何剝削移民社區的行為都將受到法律制裁。（本報檔案照）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室18日發出聲明，根據近期報告，有不法分子冒充美國移民 曁海關執法局（ICE）官員，並涉及其他與移民相關詐騙案件。加州司法廳提醒，冒充聯邦官員是刑事犯罪，他呼籲發現或遭遇移民詐騙的民眾，向執法部門舉報。

邦塔表示，詐騙者鎖定因川普政府大規模驅逐政策而感到恐慌的移民社區，藉機行騙。加州司法廳近月發布多項指導，幫助移民更好地了解自身權利與法律保障，並協助執法機構、檢察官及公共機構遵守州法。官方提醒民眾，冒充聯邦官員是刑事犯罪，並呼籲民眾提高警覺，避免受騙。

邦塔警告：「任何試圖詐騙或剝削加州移民的人，都將被追究法律責任。我們將確保相關法規落實，保障加州移民的權利。」他同時呼籲，若發現或遭遇移民詐騙，應立即向執法部門舉報。

司法廳提醒，若有人自稱移民官員，應要求對方出示證件，合法的移民官員會隨身攜帶識別徽章及證件。此外，不要向來電、簡訊或電子郵件自稱移民官員的人提供金錢或個人資料，因為真正的移民官員不會索取財務資訊，也不會事先通知即將逮捕或拘留移民。在簽署任何文件之前，確保自己完全理解內容，並且拒絕簽署任何空白表格或含錯誤資訊的文件。此外，民眾應避免僱用所謂的「移民顧問」、「公證人」或「移民專家」，因為只有持證律師或獲認可的代表才有資格提供法律建議或在移民法庭上代表當事人。

需要尋求法律援助的民眾，可前往非營利法律機構，這些組織會為低收入 民眾提供免費的移民法律協助，相關資訊可查詢lawhelpca.org。同時，應謹慎選擇網路資訊來源，避免參考「.com」或「.net」網站，而應優先使用由政府機構運營的「.gov」網站。

加州法律明確規定，冒充聯邦官員屬於刑事犯罪。根據「美國法典」第18卷第912條（18 USC § 912），此行為可受到刑事處罰。而根據「加州刑法典」第538d條（California Penal Code § 538d），冒充警察則屬於輕罪。

若民眾是移民詐騙的受害者，或發現有人冒充ICE官員，可向當地執法機構舉報。若認為自身權利受到侵犯，可向加州司法廳舉報，電子郵件為[email protected]。若遭受歧視、騷擾或報復，可向加州民權部門投訴：calcivilrights.ca.gov/complaintprocess。完整的移民資源指南可至 oag.ca.gov/immigrant/resources 查閱，並提供多語言版本。