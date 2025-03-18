太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

拜加州 氣候行動計畫之賜，數以百萬計的居民4月瓦斯電力帳單平均將可獲137元退款。對用心節約能源的住戶而言，這代表至少兩、三個月不用付費。

州政府網站上18日發布紐森 州長的這項決策，從2014年以來，每年4月和10月各有一次氣候退款，這是自動發給能源用戶的。對於太平洋瓦斯電力公司(PG&E)、聖地牙哥瓦斯電力公司（SDG&E）、南加 州瓦斯公司（Southern California Gas Company）和西南瓦斯公司（Southwest Gas）的住宅用戶來說，氣候退款額從35美元到259美元不等。

大部分電力用戶可得56美元到81美元，而瓦斯用戶約為54美元到87美元。有瓦斯又有電力的用戶，得到兩個退款的總額。

大多數加州居民在附圖中可以看出自己的退款額是多少，譬如家裡不用瓦斯、只用電力的南加州居民，他們的電力供應公共事業「南加愛迪生」SCE的4月份帳單上，會提供56美元的退款。

加州氣候行動退款額來自加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）管理的該州限額與交易計畫（Cap-and-Trade Program）。公共事業帳單上的退款額度代表了消費者在州政府計劃中的份額。

自2014年以來，加州的限額與交易計劃已向能源用戶提供了109億美元的帳單退款。今年，加州將提供總計24億美元的住宅退款，其中14億美元用於電力客戶，10億美元用於瓦斯客戶。另外還有1.22億美元用於小型企業客戶。自2014年以來，加州家庭已在瓦斯電力帳單中，平均各收到總計1120美元的氣候補貼。