我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子「吸毒又說謊」 美國簽證恐不保

以色列對哈瑪斯發動停火以來最猛烈空襲 至少20死

殺豬盤國際化 華人幫騙子取錢 結果被抓

記者張宏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一些華人擔任「車手」，幫助騙子去受害者家裡領取現金，結果被判共謀罪。（示意圖，取材自Pexels）
一些華人擔任「車手」，幫助騙子去受害者家裡領取現金，結果被判共謀罪。（示意圖，取材自Pexels）

說英文的殺豬盤開始在南加蔓延，目標受害人從華人擴展為白人。其中一些華人擔任取貨員（俗稱車手），幫助騙子去受害者家裡領取現金。律師鄧洪表示，他有一名陳姓客人日前取錢時被抓，且被控為共謀罪。

鄧洪表示，現在殺豬盤據點日益國際化，不僅在柬埔寨，還在杜拜等地成立新據點。從事人員不僅有華人，還有印度人和中東犯罪集團，他們聘請講英文的印度人或者菲律賓人在網上利用談情說愛、電腦被駭、假冒政府官員等理由騙取受害人錢財，這類受害人多數是白人長者，而負責接送錢財的多數為華人。

他說，這類殺豬盤案件已升級到聯邦案件，以往拿錢的人即使被抓，也不會被判重罪。但現在聯邦法庭認為即使只是負責拿錢，也屬於共謀罪。最近有一個來自中國福州的陳姓南加男子，覺得做餐廳太辛苦，經同鄉朋友介紹從事取貨工作。雇主提供車子，他只負責去雇主提供的地址取錢，根據取錢的數額每單大概能掙400至500美元，有時一天能跑四、五單。車子是雇主用別人的名字租借，陳姓男子取貨時都會戴上口罩，以為這樣就萬事大吉，不會有風險。

每次取錢時，雇主都會給其一個密碼，在見到受害人時，說出密碼就能取走騙子假冒FBI讓受害人交出的現金，通常每次取錢的金額從2萬到10萬美元不等，有時受害人去銀行取現金時，會被銀行詢問做何用途，但騙子都會警告受害人不要報警。

陳姓男子就這樣從事了一段時間取貨工作，近日他去棕櫚泉（Palm Spring）一個白人長者家去取5萬元現金時被捕，因為該長者已被騙20萬美元，這是最後一筆，事先已報警。目前陳姓男子面臨聯邦共謀罪，且對於這類案件，法官還會詢問其聘請律師的費用來源和保釋金來源，以此追查其上線是誰。

鄧洪表示，最致命的是，以前案件定罪才會送移民局，現在是只要被逮捕就送交移民局走驅逐程序，他因此提醒華人新移民避免因為觸法而被遣送回中國。

華人 殺豬盤 移民

上一則

洛杉磯法鬥犬被偷後 主人辭職尋犬 2年後終重逢

下一則

中華數碼 升級版8K電視盒大優惠

延伸閱讀

川普要在聯邦土地蓋房解決住屋不足 須過這些難關

川普要在聯邦土地蓋房解決住屋不足 須過這些難關
NBC民調47%不贊同大砍聯邦員工 范斯：馬斯克犯了錯

NBC民調47%不贊同大砍聯邦員工 范斯：馬斯克犯了錯
拿聯邦補助付無證客醫療費 州府挨批「洗錢」

拿聯邦補助付無證客醫療費 州府挨批「洗錢」
查緝非法移民不力 川普撤換ICE代理局長

查緝非法移民不力 川普撤換ICE代理局長
走線客自洛欲前往紐約 持中國護照搭機被捕

走線客自洛欲前往紐約 持中國護照搭機被捕
南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
一名華人母親和孩子站在街道上，與警方交流。（KTLA 5電視台）

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

2025-03-12 14:37
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　