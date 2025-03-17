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四名中國公民詐騙獲判 多家零售商損失百萬美元

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四名中國公民詐騙獲判 多家零售商損失百萬美元

洛杉磯訊
四名中國公民17日被聯邦法庭宣判，他們竊取數百個身分，在美國國內各大百貨商店購物詐騙120萬美元。（示意圖，Pexels）
四名中國公民17日被聯邦法庭宣判，他們竊取數百個身分，在美國國內各大百貨商店購物詐騙120萬美元。（示意圖，Pexels）

四名中國公民17日被聯邦法庭宣判，罪名是參與一項複雜的詐騙計畫，涉及竊取數百個身分，詐騙多家美國國內零售商至少120萬美元。第五名同謀者先前已被判處四年以上監禁，第六名同謀者在認罪後等待宣判。

這六名被告竊取受害者身分信息（包括他們的社會安全號碼、出生日期和家庭住址），並使用這些信息製作假駕照，這些駕照用於在大型全國零售商以受害者名義辦理信用卡以獲取貨物或錢財，包括Ulta Beauty、Sephora、 Nordstrom、Macy、Kohl、Williams-Sonoma、Dillard和Saks Fifth Avenue百貨。

其中四名被告均為以虛假材料入境的中國公民，17日被美國地區法官Stephen V. Wilson宣判，這四人均於1月6日認罪。其中奇諾岡36歲居民Kar Kee “Steven” Cheung因承認一項簽證欺詐罪、一項持有用於製造虛假身分證件設備的罪名，以及一項串謀實施訪問設備欺詐罪被判處42個月。37歲的奇諾岡居民Qian Guo，因持有用於製造虛假身分證明文件設備的罪名和密謀實施訪問設備欺詐罪被判處33個月。來自天普市的28歲居民Chongming “Ming” Wang，因一項串謀實施接入設備欺詐罪和一項金額超過1000美元的協助及教唆接入設備欺詐罪，被判處18個月聯邦監禁。來自阿罕布拉的30歲居民Jiaozhu “Yanny” Yan，因一項簽證欺詐罪名被判處12個月1天聯邦監禁。

此前，35歲的奇諾岡居民Sizhen“Rachel” Liu，1月6日因一項串謀實施接入設備欺詐罪和一項超過1000美元的接入設備欺詐罪被判處50個月的聯邦監禁。該案的第六名被告是安大略居民，30歲的Hyun Woo “Scott” Jung，他於2月10日承認一項串謀實施訪問設備欺詐的罪名，及一項持有並意圖非法使用的五份或五份以上的虛假身分證明文件罪名，他將於5月5日接受宣判。

美國國務院外交安全局（Diplomatic Security Service，簡稱DSS)正在對此事進行調查。DSS洛杉磯辦事處設立專線，以保密方式向掌握該計畫相關資訊的消息來源徵求資訊。同時鼓勵大型全國零售商（尤其是上述零售商）的安全和防損人員透過DSS LA零售欺詐舉報熱線，舉報與案件相關的洛杉磯地區交易信息。犯罪嫌疑人利用偽造的駕駛執照，也可能以受害者的名義開設零售品牌信用卡帳戶，騙取商品或錢財。

在此次調查中，DSS得到國土安全調查局和聯邦調查局大力協助，另外還得到阿罕布拉和亞凱迪亞警局等的支持。

零售商 阿罕布拉 洛杉磯

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