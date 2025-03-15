中美航運3月起增班 每周100航次雙方對等

中美航空2025年3月北美航班直飛班次表。（製表：記者張宏）

中美航班將從3月開始陸續出現稍大幅度增班。疫情 之後中美航班銳減，且受航班對等原則限制，中美航班總數只有疫情前的三分之一，今年美國各大航司終於開始釋放增班信號，陸續從3月到5月開始增班，讓中美航班每周航班達到百班，旅客可有更多航班和價格選擇。

去年2月公告顯示，中美雙方航空公司原則上共可營運每周100班定期客運航班，其中中方50班，美方50班，但截至去年11月，中方的六家航司已把每周50個航班額度飛滿，而美國航司則沒有用完。由於航權對等原則，美國航司如果不增班，中國航司也不能繼續增加。不過今年上半年開始美方航空公司開始增班，其中達美航空將於6月恢復上海浦東（PVG）至洛杉磯（LAX）的直飛服務，每周三班。該航線將由達美旗艦寬體客機空中巴士A350執飛。該航線重新開啟後，達美航空每周將營運17個中美直飛航班，包括目前的上海至底特律和西雅圖兩條航線。

於此同時，美聯航5月起開闢洛杉磯至北京的直飛航線，計畫每周三班。這是美聯航時隔15年後恢復洛杉磯國際機場 （LAX）至北京首都國際機場（PEK）的直飛航班，由波音 787-9執飛，並提供全年服務。同時舊金山飛北京航班增加班次，執飛機型將升級為波音777-200，為乘客提供更舒適的飛行體驗。長榮航空6月2日至9月12日將增加西雅圖至台北航班，從每周10班增至每周12班。星宇航空6月2日增加安大略到台北航班，每周四班。國泰航空於4月24日起開通從達拉斯至中國香港的直飛航班。

因此，中資航空公司每周執行最高50班，美方每周最高48班，共98班。同時從去年年底開始，南方航空從墨西哥城飛往深圳的航班允許在蒂華納上客，這意味著南加民眾又多了一個回中國的選擇，該航線每周最多九班。