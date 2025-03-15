粵港澳大灣區企業家總商會歡宴Balboa龍舟隊

美國粵港澳大灣區企業家總商會14日在羅蘭岡舉辦晚宴，熱烈歡迎舊金山的Balboa龍舟隊。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會14日晚在羅蘭岡歡宴舊金山Balboa龍舟隊，該隊將在南加 競爭代表美國隊參加世界龍舟錦標賽的資格。總商會會長林達堅表示，龍舟是中華文化代表，且Balboa龍舟隊不少成員都是華人 青少年，希望為⻘少年打氣加油，發揚體育運動精神。

林達堅表示，總商會致力於促進中美經貿合作與文化交融，特別關注⻘少年教育與體育發展。龍舟來自中國，華人子弟更要把握機會，弘揚中華傳統運動，希望Balboa龍舟隊最終能代表美國參加世界錦標賽贏得冠軍。通過龍舟運動，促進美中文化交流，傳承中華文化精髓。商會將繼續支持⻘少年體育運動，提供更多機會。

龍舟隊教練Preston Chu表示，此次16U和18U組別選手年齡介於12至18歲之間，每個賽季他們都會用至少一年時間練習準備。這次參加Santa Fe Dam選拔賽，爭取代表美國參加2025年德國 勃蘭登堡IDBF世界龍舟錦標賽，並取得好成績。美國龍舟隊曾於1995年獲得第一個世界冠軍，在2023年泰國舉辦的世界錦標賽上，美國隊⻘少年組最終獲得15枚金牌、四枚銀牌和一枚銅牌。龍舟運動不僅強身健體，且鍛煉團隊合作能力，他希望能在年輕人群體中推廣龍舟運動。

學習龍舟兩年的華人學生Alex表示，他很喜歡龍舟運動，大家每周練習數次，並能結交到很多朋友。20人一起為勝利努力的過程很吸引他，希望能到德國參賽，擊敗歐洲隊伍獲得冠軍。