向與加州現行政策針鋒相對 奇諾谷教委要選教育廳長

奇諾谷學區教委會主席Sonja Shaw在集會上。（Chino Valley Republican Assembly提供）

南加內陸奇諾谷聯合學區 （CVUSD）教委會主席Sonja Shaw14日宣布競選2026年加州 教育廳長。該職位無黨派，負責監督全州公立學校的運作與政策制定。

據內陸帝國媒體The Press-Enterprise消息。Sonja Shaw向外界表示，她的競選目標是讓家長重新掌控孩子的教育，而非讓州府官員決定學校政策。她在聲明中指出，「加州學校曾是全美的典範，但如今，即使擁有1300億美元的預算，超過一半的學生仍未達到年級應有的讀寫水準。我們學校應該專注於幫助孩子取得成功，而不是推動極端意識形態。」

Sonja Shaw自2022年當選奇諾谷學區教委會委員，2023年擔任教委會主席，主導了多項政策受到全美關注，其中包括要求學校在學生被認定為跨性別後三天內通知家長，這項規定引發激烈爭議，甚至讓學區陷入法律訴訟。此外，她還推動禁止在教室內懸掛非美國或非軍事相關的旗幟，以及快速審查含有不適合學生內容的圖書。

2023年7月，Sonja Shaw在一場學區教委會公聽會上將加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）驅逐出場，會議最終通過了跨性別學生通報政策。該政策獲得其它學區效仿，包括坦密庫拉（Temecula）、茉莉塔（Murrieta）和橙郡等地。然而，加州政府於2024年通過法律，禁止學區實施類似政策，奇諾谷學區目前正對該法案提出法律挑戰。

Sonja Shaw的競選之路充滿挑戰。加州自2006年史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）當選州長以來，尚未有共和黨人成功獲選全州性公職。儘管共和黨近年來在加州有所斬獲，民主黨 仍在州議會擁有壓倒性多數，並控制聯邦眾議院加州52個席位中的43席。

目前，至少有10名候選人表達競選加州公共教育廳長的意向，其中包括前民主黨籍州參議員Connie Leyva。

加州初選將於2026年6月2日舉行，無論政黨歸屬，得票前兩名的候選人將晉級11月大選。